L'AGCO Agriculture Foundation ouvre un nouveau cycle de candidatures aux subventions

Appel aux propositions sur l’action climatique dans l’agriculture

L’AGCO Agriculture Foundation (AAF), une fondation privée dont la vision consiste à prévenir et soulager la faim, grâce au développement de l’agriculture durable, a annoncé aujourd’hui le lancement de son nouveau cycle de candidatures pour les subventions accordées aux travaux sur le thème de l’« Action climatique dans le contexte de l’agriculture », et destinées aux organisations à but non lucratif, partout dans le monde, avec notamment diverses propositions de subventions dont les montants sont compris entre 20 000 USD et 300 000 USD.

En conformité avec l’Objectif de développement durable 13 (SDG 13) des Nations-Unies, sur l’« Action climatique », et la finalité de l’AGCO consistant à fournir des « solutions axées sur l’agriculteur pour alimenter notre monde de façon durable », la Fondation reçoit actuellement les candidatures aux subventions accordées pour promouvoir l’action climatique dans l’agriculture. À travers son partenaire de logiciel d’investissement communautaire, Benevety, la plateforme des candidatures aux subventions de l’AAF ouvre un nouveau cycle, et le dépôt des propositions pourra être effectué du 21 février au 30 mars. Ce programme renforce l’engagement de l’AAF envers ses domaines de focalisation stratégiques et la politique de priorité accordée aux agriculteurs de l’AGCO, tout en répondant aux tendances mondiales sur l’adaptation au changement climatique et sa limitation.

Le premier cycle de candidatures aux subventions de la Fondation pour 2022 appelle à soumettre de nouvelles propositions de projet, issues d’organisations à but non lucratif, et qui combinent diverses méthodes durables pour vaincre les défis liés au changement climatique, spécifiques aux communautés agricoles d’aujourd’hui.

« Le changement climatique a un impact négatif sur la vie quotidienne des agriculteurs et notre approvisionnement alimentaire à l’échelle mondiale », a déclaré Metti Richenhagen, directeur de l’AGCO Agriculture Foundation. « À travers le financement réalisé actuellement au moyen des subventions accordées par l’AAF, nous entendons soutenir les projets, les initiatives et les innovations permettant aux agriculteurs et aux communautés agricoles, de limiter le changement climatique et de développer des pratiques d’agriculture résilientes pour y faire face, améliorer les modes de vie, et transformer les systèmes alimentaires pour nourrir le monde de façon durable. »

Les organisations à but non lucratif, admissibles à une subvention, doivent se concentrer sur une action climatique dans le contexte agricole, qui soit cohérente avec tous les domaines d’intervention de l’AAF, notamment la nutrition et les systèmes alimentaires durables, l’enseignement agricole, la recherche et l’innovation, et le développement de la communauté des agriculteurs. L’objectif consiste à mettre en œuvre des projets qui promeuvent les solutions climatiques durables pour les agriculteurs et le secteur agricole, au bénéfice des économies, tout en renforçant le développement communautaire.

La date limite de présentation des candidatures pour ce cycle de subventions est fixée au 30 mars 2022 à 17 h, heure avancée de l’Est. Les candidatures retenues recevront des ressources pour engager et mettre en œuvre des projets permettant d’instaurer des solutions climatiques durables en faveur des agriculteurs et du secteur agricole.

À propos d’AGCO

AGCO (NYSE : AGCO) est un leader mondial de la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision. AGCO offre une valeur ajoutée à ses clients grâce à son portefeuille de marques différenciées, y compris des marques aussi prestigieuses que Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® et Valtra®. Optimisée par les solutions d’agriculture intelligente Fuse®, la gamme complète d’équipements et de services AGCO aide les agriculteurs à nourrir durablement notre monde. Fondée en 1990 et basée à Duluth, dans l’État de Géorgie aux États-Unis, AGCO a réalisé un chiffre d’affaires net de 11,1 milliards USD en 2021. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.AGCOcorp.com. Pour suivre l’actualité, les informations et les événements de l’entreprise, retrouvez-nous sur Twitter : @AGCOCorp. Pour consulter nos informations financières sur Twitter, veuillez suivre le hashtag #AGCOIR.

À propos de l’AGCO Agriculture Foundation (AAF)

Lancée par AGCO Corporation (NYSE : AGCO) en 2018, l’AGCO Agriculture Foundation (AAF) est une fondation privée dont la vision consiste à prévenir et soulager la faim. La fondation élabore des programmes à fort impact qui assurent la sécurité alimentaire, favorisent le développement agricole durable, et permettent de construire les infrastructures agricoles nécessaires dans les communautés agricoles marginalisées. L’AAF est basée à Vaduz, au Liechtenstein, et les opérations sont gérées à Duluth, dans l’État de Géorgie, aux États-Unis. Pour en savoir plus, veuillez consulter https://www.agcofoundation.org/

