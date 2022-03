La Fondation AGCO pour l'agriculture octroie un don à l'aide d'urgence en Ukraine

Les fonds soutiendront les efforts humanitaires en Ukraine et à ses frontières

L’AGCO Agriculture Foundation (AAF), une fondation privée ayant pour vocation de prévenir et soulager la faim par le biais du développement agricole durable, a annoncé aujourd’hui l’octroi d’un don de 100 000 USD au Programme alimentaire mondial des États-Unis (World Food Program USA, WFPUSA). Ce don va soutenir les efforts de secours d’urgence du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies, visant à fournir une aide alimentaire aux familles touchées par le conflit en Ukraine et dans les pays voisins.

Les agriculteurs, communautés agricoles, foyers et économies ont tous été durement touchés par la crise actuelle en Ukraine. En outre, les gens fuient leurs maisons, familles, fermes, terres et entreprises. Nos pensées et nos prières vont à nos employés, leurs familles, et au peuple ukrainien en cette période de crise.

« Prendre acte de la destruction des vies et des terres occasionnée par la crise en Ukraine est extrêmement inquiétant », a déclaré Roger N. Batkin, président du conseil d’administration, de la Fondation AGCO pour l’agriculture. « Nourrir durablement le monde est au cœur de notre mission, et nous sommes immédiatement préoccupés par la sécurité alimentaire des personnes touchées par la crise ukrainienne. L’orientation majeure de nos activités autour du développement communautaire et de l’action humanitaire nous incite à octroyer un don immédiat en faveur de l’opération d’urgence du Programme alimentaire mondial des Nations unies, qui vise à fournir une aide alimentaire aux familles concernées, en Ukraine et à ses frontières. »

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies a récemment lancé une opération d’urgence pour obtenir 570 millions USD destinés à fournir une aide alimentaire aux civils fuyant le conflit en Ukraine.

Avec le Programme alimentaire mondial de l’ONU, AGCO Corporation et l’AAF ont lancé « ShareTheMeal », une campagne de solidarité dont l’objectif est d’atteindre 182 000 repas en trois mois, comme extension du don total. Dans le cadre de cette campagne, les employés d’AGCO et les parties prenantes concernées peuvent faire des dons individuels ou collectifs pour soutenir les secours d’urgence et l’aide alimentaire en cours en Ukraine. Cinquante-cinq cents peuvent fournir un repas par jour.

« Notre première priorité a été de protéger nos employés ukrainiens et leurs familles. Notre préoccupation collective s’est ensuite rapidement orientée vers les actions que nous pouvions entreprendre pour soutenir l’Ukraine », a déclaré Ivory Harris, responsable des Ressources humaines, chez AGCO. « Nous sommes reconnaissants de pouvoir soutenir le Programme alimentaire mondial des Nations unies, et d’offrir à nos employés la possibilité de contribuer à l’aide alimentaire d’urgence pour l’Ukraine, grâce à notre défi de solidarité, ShareTheMeal. »

Participez à la campagne AGCO Secours d’urgence en Ukraine (« AGCO Ukraine Emergency Relief ») ShareTheMeal

Téléchargez l’application ShareTheMeal sur Google Play ou App Store, et rejoignez le défi de solidarité « AGCO Ukraine Emergency Relief », ou accédez directement au défi via le Web ici pour fournir une aide alimentaire aux familles en Ukraine par le biais du Programme alimentaire mondial des Nations unies. Grâce à votre don généreux, nous pouvons atteindre et nourrir davantage de personnes.

0,80 USD peut nourrir une personne pendant une journée, et couvrir les besoins de 2 000 kcal pour un adulte

5,60 USD peuvent nourrir une personne pendant une semaine

24 USD peuvent nourrir une personne pendant un mois (soit 30 jours)

72 USD peuvent nourrir une personne pendant trois mois (soit 90 jours)

292 USD peuvent nourrir une personne pendant un an

Rejoignez-nous dès aujourd’hui pour empêcher que cette crise humanitaire ne devienne une crise de la faim et de l’insécurité alimentaire.

À propos d’AGCO

AGCO (NYSE : AGCO) est un leader mondial de la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision. AGCO offre une valeur ajoutée à ses clients grâce à son portefeuille de marques différenciées, y compris des marques aussi prestigieuses que Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® et Valtra®. Optimisée par les solutions d’agriculture intelligente Fuse®, la gamme complète d’équipements et de services AGCO aide les agriculteurs à nourrir durablement notre monde. Fondée en 1990 et basée à Duluth, dans l’État de Géorgie aux États-Unis, AGCO a réalisé un chiffre d’affaires net de 11,1 milliards USD en 2021. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.AGCOcorp.com. Pour suivre l’actualité, les informations et les événements de l’entreprise, retrouvez-nous sur Twitter : @AGCOCorp. Pour consulter nos informations financières sur Twitter, veuillez suivre le hashtag #AGCOIR.

À propos de l’AGCO Agriculture Foundation (AAF)

Lancée par AGCO Corporation (NYSE : AGCO) en 2018, l’AGCO Agriculture Foundation (AAF) est une fondation privée dont la vision consiste à prévenir et soulager la faim. La fondation élabore des programmes à fort impact qui assurent la sécurité alimentaire, favorisent le développement agricole durable, et permettent de construire les infrastructures agricoles nécessaires dans les communautés agricoles marginalisées. L’AAF est basée à Vaduz, au Liechtenstein, et les opérations sont gérées à Duluth, dans l’État de Géorgie, aux États-Unis. Pour en savoir plus, veuillez consulter https://www.agcofoundation.org/

