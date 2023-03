La Fondation AGCO pour l'agriculture octroie une subvention de 50 000 $ à Providence Farm Collective

Ces fonds aideront des communautés de réfugiés et sous-dotées à cultiver des denrées alimentaires et à améliorer les pratiques de manipulation et sécurité alimentaires

La Fondation AGCO pour l'agriculture (AAF), une fondation privée dont la mission est de prévenir et de soulager la faim par un développement agricole durable, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'une subvention de 50 000 $ à Providence Farm Collective (PFC) pour faciliter la mise en œuvre d'un système intégral de génération de compost et optimiser le rendement post-récolte ainsi que la sécurité alimentaire de sa ferme de 15 hectares située à Orchard Park dans l'État de New York.

PFC est un organisme à but non-lucratif qui soutient les agriculteurs réfugiés, immigrés, noirs et à faible revenu dans l'ouest de l'État de New York qui n'ont pas d'autres moyens d'accéder à des terres agricoles. PFC a vu le jour en 2017 sous la forme d'une initiative populaire de la communauté somalienne bantoue motivée par la volonté de renouer avec son héritage agricole et de cultiver des produits agricoles frais culturellement adaptés. PFC s'adresse désormais aux réfugiés et aux immigrés de plusieurs pays ainsi qu'aux membres de la communauté noire.

Les programmes de PFC procurent aux réfugiés et aux communautés sous-dotées en ressources un endroit où cultiver leurs propres denrées, gagner des revenus supplémentaires et transmettre les traditions agricoles culturelles aux générations futures. Ce projet aura pour effet d'accroître la production alimentaire et d'augmenter les revenus des agriculteurs de PFC en améliorant les pratiques agricoles durables et la fertilité des sols grâce à la génération locale d'un compost bien équilibré. Qui plus est, le projet aidera au renforcement des capacités et facilitera la tâche des agriculteurs en matière de pratiques post-récolte et de sécurité alimentaire.

« Les communautés de réfugiés et d'immigrés sont souvent privées d'opportunités socioéconomiques. Soutenir les activités agricoles comme via le projet PFC peut aider les réfugiés à accéder à des terres agricoles, mais aussi générer des possibilités pour produire des denrées alimentaires ainsi que pour améliorer leurs moyens de subsistance » a affirmé Roger Batkin, président du conseil d'administration de la Fondation AGCO pour l'agriculture. « Les agriculteurs et leurs communautés jouent un rôle décisif dans les initiatives menées par notre fondation de prévenir et de soulager la faim. Nous espérons que les agriculteurs qui participeront amélioreront également leurs pratiques du point de vue de la sécurité alimentaire et saisiront davantage d'opportunités sur le marché ».

Pour atteindre les objectifs à un an fixés pour le projet, PFC pilotera une exploitation de compostage comprenant un peuplement de cultures riches en azote, apportera une assistance technique individuelle et réalisera des démonstrations pratiques. Par ailleurs, PFC mettra au point des aides visuelles et des panneaux signalétiques à destination des agriculteurs afin d'améliorer leur connaissance des bonnes pratiques et des procédures opérationnelles standards pour assurer une manipulation post-récolte sûre et efficace.

Grâce au soutien financier de l'AAF, PFC achètera le matériel nécessaire pour générer du compost localement, notamment une moissonneuse à fléau, une remorque à benne, un système d'épandage de litière et de compost ainsi que des semences de cultures de couverture et investira dans des tests d'analyse du compost. L'application du compost augmentera la matière organique du sol et améliorera la rétention de l'humidité, ce qui dopera durablement les rendements agricoles et la qualité du sol. Lors du projet, PFC impliquera ses 9 communautés d'agriculteurs réfugiés, immigrés et noirs, lesquels sont au nombre de 275 et exploitent 21 petites fermes.

« Grâce au soutien de l'AAF, nous nous attacherons à augmenter la matière organique des sols et à améliorer la rétention de l'humidité afin que les rendements de nos agriculteurs soient en phase avec le temps et les efforts phénoménaux qu'ils investissent dans leur exploitation. Nos agriculteurs consacrent également la majeure partie de leur temps à la récolte et à l'après-récolte. Pour cette raison, perfectionner les pratiques de post-récolte et de sécurité alimentaire aura un effet déterminant sur les résultats des agriculteurs de PFC et sur la pérénnité financière de leur petite entreprise » a déclaré Kristin Heltman-Weiss, directrice exécutive de PFC.

À propos d'AGCO

AGCO (NYSE : AGCO) est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies d'agriculture de précision. AGCO offre de la valeur à ses clients grâce à son portefeuille différencié qui comprend des marques de premier plan telles que Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® et Valtra®. La gamme complète d'équipements et de services d'AGCO, alimentée par les solutions agricoles intelligentes Fuse®, aide les agriculteurs à nourrir le monde de manière durable. Fondée en 1990 et basée à Duluth, en Géorgie, aux États-Unis, AGCO a enregistré un chiffre d'affaires net d'environ 12,7 milliards de dollars en 2022. Pour plus d'informations, visitez www.AGCOcorp.com. Pour connaître l'actualité et les événements impliquant l'entreprise, suivez-nous sur Twitter : @AGCOCorp. Pour des nouvelles financières sur Twitter, suivez le mot-dièse #AGCOIR.

À propos de l'AGCO Agriculture Foundation (AAF)

Lancée par AGCO Corporation (NYSE : AGCO) en 2018, l’AGCO Agriculture Foundation (AAF) est une fondation privée dont la vision est de prévenir et de soulager la faim. La fondation élabore des programmes à fort impact qui assurent la sécurité alimentaire, favorisent le développement agricole durable, et permettent de construire les infrastructures agricoles nécessaires dans les communautés agricoles marginalisées. L'AAF est basée à Vaduz, au Liechtenstein, et ses opérations sont gérées à Duluth, dans l’État de Géorgie, aux États-Unis. Pour en savoir plus, veuillez consulter https://www.agcofoundation.org/

À propos de Providence Farm Collective (PFC)

Providence Farm Collective est un organisme à but non-lucratif qui croit en un accès juste et équitable aux denrées alimentaires et aux terres agricoles. Il promeut les systèmes agricoles et alimentaires dirigés par des agriculteurs et enracinés dans les communautés afin d'actualiser les droits de populations sous-dotées en ressources. PFC est initialement un projet pilote de trois ans de la communauté somalienne bantoue. Celui-ci a permis d'explorer les défis et les opportunités associés à l'insécurité alimentaire et à l'attribution inéquitable des terres agricoles. PFC soutient les agriculteurs sous-dotés de l'ouest de l'État de New York afin qu'ils accèdent à des terres agricoles propres en milieu rural, à une formation agricole et commerciale, à une assistance technique, aux marchés de matières premières et aient la possibilité d'obtenir une rémunération. Pour plus d'informations, visitez le site www.providencefarmcollective.org

