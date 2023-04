La responsable de production d'AGCO remporte le prix Women MAKE 2023 de Women in Manufacturing

Maria Aleman prend fait et cause pour la sécurité et exerce un leadership chez AGCO et dans la communauté

AGCO Corporation, Your Agriculture Company, (NYSE : AGCO), un fabricant et distributeur international de machines agricoles et de technologies d'agriculture de précision, a annoncé aujourd'hui que Women in Manufacturing a décerné à Maria Aleman, responsable de production dans l’installation d’AGCO à Hesston, au Kansas, le prix Women MAKE 2023. Cette prestigieuse distinction récompense des femmes leaders dans l'industrie manufacturière et les encourage à inciter la prochaine génération de talents féminins à poursuivre des carrières dans la production.

(L-R) Jessica Stone, Director of Supply Chain in Hesston, KS; Rachel Giannini, VP of Communications, Chief Communications Officer; Tim Millwood, SVP, Chief Supply Chain Officer; Maria Aleman, Production Supervisor; Russ Haug, Senior Manager of Operations; Ivory Harris, SVP, Chief Human Resources Officer; Eric Fisher, VP Manufacturing, NA; Julie Reese, Corporate Communications Director pose together at the 2023 Women Make Awards to celebrate award winners in Washington, D.C. on April 20, 2023. (Photo: Business Wire)

« Mme Aleman est une professionnelle exceptionnelle qui travaille avec diligence pour faire une différence positive pour ses collègues et pour la communauté », a déclaré Tim Millwood, vice-président directeur et directeur de la chaîne d'approvisionnement chez AGCO. « Elle est un formidable exemple pour les femmes dans la fabrication, illustrant l’attachement d’AGCO à proposer des produits de grande qualité à nos agriculteurs et à assurer la sécurité et le développement continus des employés. Nous sommes très fiers de sa réussite primée. »

Mme Aleman a commencé sa carrière chez AGCO en tant que manipulatrice de matériaux sur le plancher de production, elle a ensuite gravi les échelons jusqu'à devenir responsable de production. Elle est largement considérée comme une dirigeante à l'approche collaborative, ainsi qu’une championne de la sécurité active.

« Il ne fait aucun doute que les leaders en devenir et les récipiendaires des prix Women MAKE 2023 sont immensément talentueuses et accomplies », a affirmé Rose Lee, présidente et directrice générale de Cornerstone Building Brands et présidente chargée des prix Women MAKE. « Elles sont d'excellents exemples, qui s’engagent à inspirer et à soutenir les femmes et les filles de tous âges. Leur exemple est la manière dont nous créerons une industrie qui est aussi diversifiée que les communautés que nous servons. »

Women in Manufacturing, une division du Manufacturing Institute, rend hommage à des femmes exerçant des carrières dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et de la production, à tous les niveaux, ayant accompli des réalisations remarquables dans leurs entreprises et communautés. Les prix Women MAKE, anciennement prix STEP Ahead, fournissent aux femmes les outils et la motivation pour passer le relais et inspirer la prochaine génération. Depuis le lancement du programme en 2012, 17 femmes de chez AGCO ont été récompensées par le Manufacturing Institute pour avoir fait preuve d’excellence et de leadership dans l'industrie manufacturière.

À propos d'AGCO

AGCO (NYSE : AGCO) est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies d'agriculture de précision. AGCO crée de la valeur pour ses clients grâce à son portefeuille de marques différenciées comprenant des marques phares comme Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® et Valtra®. Basée sur les solutions d’agriculture intelligente Fuse®, la gamme complète d’équipements et services d’AGCO aide les agriculteurs à nourrir notre monde de manière durable. Fondée en 1990 et basée à Duluth, dans l’État de Géorgie, aux États-Unis, AGCO a enregistré des ventes nettes d'environ 12,7 milliards de dollars en 2022. Pour plus d'informations, visitez www.AGCOcorp.com. Pour suivre l'actualité, les informations et les évènements de la société, retrouvez-nous sur Twitter : @AGCOCorp. Pour nos informations financières sur Twitter, veuillez suivre le hashtag #AGCOIR.

