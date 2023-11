Communiqué officiel de AGCO CORPORATION

AGCO (NYSE: AGCO), un leader mondial de la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision, a reçu le prix annuel de l'internationalisation décerné par le président de la République de Finlande dans la catégorie des investisseurs internationaux de long terme. Ce prix est décerné chaque année afin de récompenser les entreprises ou les communautés qui réussissent à l’international.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20231124177371/fr/

Finnish President Recognizes AGCO as International Long-Term Investor (Photo: Business Wire)

« Le développement d'AGCO en Finlande est une réussite et nous sommes ravis de recevoir cette récompense prestigieuse », déclare Eric Hansotia, président du conseil d'administration et PDG d'AGCO. « Nous portons beaucoup d'importance à nos équipes et au travail axé sur l'agriculture qu'elles accomplissent dans ce pays. Nos investissements continus réalisés dans notre personnel, nos usines et nos produits en Finlande se font sentir chez les agriculteurs des quatre coins du monde, car ces derniers contribuent à nourrir durablement notre monde. »

AGCO emploie plus de 2 200 collaborateurs en Finlande. Depuis que l’entreprise a fait l’acquisition des activités de moteurs diesel Valtra et Sisu auprès de Kone Corporation en 2004, AGCO n'a cessé d'investir dans la recherche et le développement ainsi que dans les installations et le personnel des principaux sites de la société à Linnavuori dans l’ouest de la Finlande, à Suolahti dans le centre, ainsi que dans le pôle local de vente directe AGCO Suomi. Au cours des cinq dernières années, le montant total des investissements réalisés dans les sites finlandais d'AGCO a atteint environ 170 millions d'euros.

AGCO Power développe et fabrique des moteurs, des composants de transmission et des générateurs qui sont exportés dans plus de 30 pays d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et d'Asie. Au cours des 20 dernières années, les investissements d'AGCO ont principalement porté sur le développement de produits et la modernisation de la production. Les moteurs CORE récemment lancés, qui peuvent également fonctionner avec des carburants alternatifs tels que le biogaz et l'hydrogène, ont été élus « Moteur de l'année » en 2023 par Diesel Progress et contribuent considérablement à réduire l’empreinte carbone des agriculteurs.

« D’importants investissements, qui mettent l’accent sur la flexibilité, un haut niveau d'automatisation, l'efficacité environnementale et le bien-être de nos collaborateurs, ont été réalisés dans les sites de production d'AGCO Power », déclare Juha Tervala, directeur général d'AGCO Power. « Les investissements récents portent sur un centre logistique hautement automatisé, une nouvelle ligne d'assemblage flexible, des cellules d'essai, une cabine de peinture et une zone d'expédition. Nous sommes persuadés que ces changements assureront la croissance d'AGCO Power dans les années à venir. »

Les tracteurs Valtra sont fabriqués sur le site de la marque à Suolahti, dans le centre de la Finlande, l'un des sites de fabrication de tracteurs les plus durables au monde. Depuis son intégration au sein d’AGCO, Valtra a évolué du statut de leader en Scandinavie à celui de l'une des marques de tracteurs les plus importantes et les plus respectées en Europe, tout en gagnant régulièrement des parts de marché et en améliorant sa rentabilité. En tant que filiale d'AGCO, Valtra a su consolider le positionnement de sa marque en offrant des solutions personnalisées et faciles à utiliser aux agriculteurs et aux clients des segments non agricoles tels que ceux de l'entretien des routes publiques, de la sylviculture, de l'aviation et de la défense.

« Les investissements considérables effectués dans de nouveaux produits et dans notre site de production de Suolahti ont alimenté une demande mondiale croissante pour les produits Valtra », déclare Jari Rautjärvi, directeur général de Valtra. « Nos nouvelles machines intelligentes des séries Q et S sont exportées jusqu'au Brésil et à l'Australie. De plus, avec Valtra Unlimited, nous pouvons offrir des solutions sur mesure à nos clients. »

Valtra a récemment annoncé la relocalisation de la fabrication de son tracteur phare, de l’usine située en France à celle de Finlande, grâce à des investissements significatifs effectués dans une nouvelle cabine de peinture, une expansion de l'usine de transmission, un centre logistique de 10 000 m² et un nouveau centre de validation technique adapté à tous les temps. Valtra exporte des tracteurs depuis la Finlande vers plus de 65 pays à travers le monde.

Le prix de l'investisseur international de long terme a été remis à AGCO Power et Valtra par le président finlandais Sauli Niinistö lors d'une cérémonie qui s'est déroulée le 24 novembre 2023. Les lauréats ont été sélectionnés par le président sur la base des suggestions d'organisations professionnelles finlandaises, notamment le réseau Team Finland, les centres régionaux pour le Développement Économique, les Transports et l'Environnement, Finnvera et le ministère des Affaires étrangères.

À propos d'AGCO

AGCO (NYSE: AGCO) est un leader mondial de la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies d'agriculture de précision. AGCO offre de la valeur à ses clients grâce à son portefeuille différencié qui comprend des marques phare telles que Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® et Valtra®. La gamme complète d'équipements et de services d'AGCO, alimentée par les solutions agricoles intelligentes Fuse®, aide les agriculteurs à nourrir le monde de manière durable. Fondée en 1990 et basée à Duluth, dans l’État de Géorgie, aux États-Unis, AGCO a réalisé des ventes nettes d'environ 12,7 milliards de dollars en 2022. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.AGCOcorp.com. Pour suivre l'actualité, les informations et les évènements de la société, retrouvez-nous sur X : @AGCOCorp. Pour nos informations financières sur X, veuillez suivre le hashtag #AGCOIR.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20231124177371/fr/