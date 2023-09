AGCO Corporation est un fabricant et un distributeur de matériel agricole et de pièces de rechange connexes dans le monde entier. La société vend une gamme d'équipements agricoles, notamment des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, des pulvérisateurs automoteurs, des outils de fenaison, des équipements de fourrage, des équipements de semis et de travail du sol, des outils, ainsi que des systèmes de stockage des céréales et de production de protéines. Elle fournit des outils de gestion de flotte basés sur la télémétrie, y compris la surveillance et le diagnostic à distance, qui aident les agriculteurs à améliorer le temps de fonctionnement, l'optimisation des machines et des rendements, l'optimisation des flottes mixtes et l'aide à la décision. Les marques Precision Planting, Headsight et Intelligent Ag Solutions de la société proposent des solutions de modernisation des équipements existants des agriculteurs afin d'améliorer leurs opérations de plantation, d'application de liquides et de récolte. Les marques Precision Planting, Headsight, JCA et Intelligent Ag Solutions de la société vendent également des solutions d'agriculture de précision tout au long du cycle des cultures à des fabricants d'équipements d'origine (OEM).

Secteur Véhicules et machines lourdes