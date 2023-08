AgEagle Aerial Systems Inc. conçoit et fournit des drones, des capteurs et des logiciels qui permettent de résoudre les problèmes de ses clients. La société fournit des solutions complètes de drones à ses clients dans les secteurs de l'énergie, de la construction, de l'agriculture et de l'administration. La société opère à travers trois segments : Les drones, les capteurs et les logiciels en tant que service (SaaS). Le segment des drones comprend des accords contractuels pour développer, fabriquer et/ou modifier des produits complexes liés aux drones, et pour fournir des services d'ingénierie, techniques et autres selon les spécifications du client. Le segment des capteurs comprend la vente de capteurs, de caméras et d'accessoires connexes. Le segment SaaS propose des abonnements en ligne. La société exerce ses activités à Austin (Texas), Lausanne (Suisse), Raleigh (Caroline du Nord), Seattle (Washington) et Washington (District de Columbia).

Secteur Industrie aérospatiale et de défense