Ageas : AlphaValue change d'opinion

AlphaValue a relevé vendredi son conseil sur Ageas, passant d'une opinion 'alléger' à 'accumuler', en raison de la vigueur des activités asiatiques de l'assureur belge.



Dans une note publiée dans la matinée, le bureau de recherche explique avoir mis à jour ses estimations sur le groupe après avoir revisité avec un oeil neuf ses activités en Asie, et en particulier sa présence en Chine.



'Alors que bon nombre de comparables ont tendance à rester focalisés sur leur marché et sur l'amélioration de leur performance technique, nous pensons que le groupe est, lui, bien plus audacieux du fait de son exposition à l'Asie', explique le cabinet parisien.



AlphaValue affiche un objectif de cours de 57,3 euros sur le titre.



