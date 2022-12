Ageas accélère la transition vers des émissions de carbone nettes nulles dans son portefeuille d’investissement.

Le plan stratégique d’Ageas, Impact 24, se focalise aussi sur la croissance durable. Dans le cadre de ce plan, Ageas s’est engagé à investir d’ici 2024 au moins EUR 10 milliards dans des actifs qui contribuent positivement à un monde plus durable et à atteindre d’ici 2050 des émissions de carbone nettes nulles dans son portefeuille d’investissement. Étant donné que 2050 est encore relativement éloigné, pour atteindre cet objectif à long terme, Ageas a prévu une étape intermédiaire pour atteindre ses objectifs de réduction de carbone. Pour soutenir cette ambition, c’est avec fierté qu’Ageas annonce avoir rejoint l’UN-convened Net Zero Asset Owner Alliance (Alliance NZAOA), une initiative dirigée par ses membres et composée d’assureurs, de fonds de pension et de fondations engagés à faire passer leurs portefeuilles d’investissement vers des émissions de gaz à effet de serre (GES) nettes nulles d’ici 2050. Ageas est le premier propriétaire belge d’actifs à rejoindre l’Alliance.

Concernant l’intensité carbone de son portefeuille d’investissement, Ageas a défini un premier objectif intermédiaire de 50 % de réduction des émissions de GES d’ici 2030 pour ses portefeuilles d’actions, d’obligations d’entreprises, d’immobilier et d’infrastructures détenus par ses entités européennes consolidées. Celui-ci est conforme aux exigences de l’Alliance NZAOA. Par conséquent, Ageas passe d’un engagement à long terme pour 2050 à un objectif partiel bien plus proche pour 2030. Les progrès seront évalués par rapport aux niveaux de 2021.

Par ailleurs, Ageas continuera à s’engager directement ou indirectement, via ses gestionnaires d’actifs externes et/ou d’initiatives d’engagement collectif, avec les entreprises et se focalisera sur les 20 principaux émetteurs de GES de son portefeuille et les encouragera à agir pour répondre à l’ambition d’émissions nettes nulles de la Commission européenne.

De même, dans le cadre de son engagement, Ageas adoptera une méthodologie claire et transparente pour conduire plus rapidement le Groupe et d’autres sociétés vers la durabilité.

Enfin, comme stipulé dans sa stratégie Impact24, Ageas a l’ambition d’investir EUR 10 milliards dans des actifs apportant une contribution sociale et environnementale positive à la transition vers un monde plus durable. Parmi ces investissements durables, Ageas vise à investir, d’ici 2024, spécifiquement au moins EUR 5 milliards dans des investissements liés au climat.

« Contribuer à un monde plus durable est au cœur du plan stratégique Impact24 d’Ageas. Assureur de premier plan et investisseur responsable, nous nous engageons à décarboner notre portefeuille d’investissement d’ici 2050 et nous investirons dans des solutions « climat ». En rejoignant l’UN-convened Net Zero Asset Owner Alliance (Alliance NZAOA), nous confirmons notre contribution à l’effort mondial pour atténuer le changement climatique et pour respecter l’Accord de Paris. En rejoignant l’Alliance, nous renforçons notre engagement à long terme pour des émissions nettes nulles d’ici 2050 avec un objectif de 50% de décarbonation d’ici 2030, une date bien plus proche.

Nous sommes convaincus que grâce à nos efforts continus de mise en œuvre d’une approche responsable de nos investissements, nous sommes en bonne position pour respecter les exigences de l’Alliance et pour atteindre nos premiers objectifs intermédiaires et ainsi contribuer à l’ambition d’Alliance de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré Celsius au maximum. »







Hans De Cuyper, CEO d’Ageas





Ageas est un groupe d’assurance international coté en bourse, riche de près de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd’hui comme demain. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Ageas gère avec succès des activités d’assurances en Belgique, au Royaume-Uni, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines via une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie environ 40 000 personnes et a réalisé un encaissement annuel de près de EUR 40 milliards en 2021 (tous les chiffres sont à 100 %).

