Ageas : croissance de 16% du résultat net annuel

Ageas recule de 1% à Bruxelles après l'annonce par la compagnie d'assurance d'un résultat net en croissance de 16% à 1,14 milliard en 2020 'grâce à une performance de souscription solide et à l'impact favorable des opérations FRESH sur le compte général'.



'Malgré le contexte de Covid-19, nous avons obtenu d'excellents résultats, bénéficiant plus que jamais de notre diversification géographique, de notre portefeuille de produits bien équilibré, de notre bilan solide et de notre gestion prudente', selon le CEO Hans De Cuyper.



Le conseil d'administration propose de distribuer un dividende brut en numéraire de 2,65 euros par action, soit un ratio de distribution de 56% sur le résultat net du groupe, 'parfaitement conforme avec la politique de dividendes d'Ageas'.



