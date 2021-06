Ageas : note de crédit relevée chez Fitch

Ageas indique que Fitch Ratings a relevé sa note de solidité financière de 'A+' à 'AA-' avec des perspectives stables, traduisant notamment 'le levier financier bas et le profil commercial très solide' de la compagnie d'assurance belge.



'Le relèvement reflète les excellentes performances financières durables d'Ageas, ainsi que sa très forte capitalisation, en dépit de conditions défavorables et volatiles rencontrées dans les activités et sur les marchés financiers, dues à la pandémie', poursuit-elle.



