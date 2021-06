Ageas : présentation du prochain plan stratégique triennal

Ageas fait part de son prochain plan stratégique triennal, Impact24, portant sur la période 2022-2024, qui 's'appuie sur les positions fortes et uniques du groupe en Europe et en Asie ainsi que sur les accomplissements tangibles du plan actuel, Connect21'.



Dans ce cadre, il affiche comme objectifs financiers un ratio de Solvency II de 175%, un Holding FCF cumulé de 1,7 à 2,1 milliards d'euros, un dividende progressif par action cumulé de 1,5 à 1,8 milliard et une croissance moyenne du BPA de 6-8%.



Sur le plan opérationnel, l'assureur belge indique viser un ratio combiné non-vie de 95%, une marge garantie vie de 85-95 points de base, ainsi qu'une marge des produits en unités de compte vie de 30-40 points de base.



