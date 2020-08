Ageas : prise de participation dans Taiping Reinsurance

27/08/2020 | 07:35

Ageas annonce un accord avec China Taiping Insurance Holdings en vue de souscrire à une augmentation de capital de sa filiale à 100% Taiping Reinsurance pour une contrepartie totale d'environ 340 millions d'euros, de façon à en détenir 25% du capital social augmenté.



Cette participation permettra à la compagnie belge de s'avancer sur le marché asiatique de la réassurance, en pleine croissance, depuis des positions en tête du marché à Hong Kong et en Chine. Elle augmentera en outre la part des activités non-vie dans son portefeuille.



Cette transaction, qui remplace le programme de rachat d'actions de cette année qui est différé sur recommandation de la Banque Nationale de Belgique, est soumise à l'approbation du régulateur et devrait être finalisée au dernier trimestre 2020.



