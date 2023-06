Ageas publie ses chiffres comparatifs IFRS 17/9 pour 2022, confirmant la solide performance de l'année dernière

Ageas a publié aujourd’hui ses chiffres IFRS 17/9 comparatifs aussi bien pour l’exercice complet que pour le 1er semestre 2022. IFRS17 et IFRS9 sont les nouvelles normes comptables applicables à partir du 1er janvier 2023 aux contrats d’assurance et investissements. Afin de faciliter la comparaison, les résultats financiers 2022 ont été retraités.

Selon les normes comptables précédentes, Ageas avait publié un Résultat Net de EUR 1.011 millions. Selon les nouvelles normes comptables, le Résultat Net 2022 s’élève à EUR 1.097 millions. Pour l’exercice 2022, le Résultat Opérationnel Net, qui donne un meilleur aperçu de la performance opérationnelle d’Ageas, s’est élevé à EUR 1.279 millions, confirmant la solide performance réalisée au cours de l’exercice.

IFRS 17 introduit un nouvel élément de bilan, la Marge sur Services Contractuels (CSM), qui correspond à la valeur présente du profit futur réalisés sur les contrats en cours. La Marge sur Services Contractuels du Groupe s’élevait à EUR 9,8 milliards à la fin de l’exercice 2022. La Marge sur Services Contractuels additionnée aux Capitaux Propres de EUR 7 milliards, résulte en un montant global de Capitaux Propres Elargis (Comprehensive equity) de EUR 15,8 milliards.

La présentation des chiffres comparatifs, accompagnée d’un fichier Excel détaillé et d’une vidéo explicative du CFO d’Ageas Wim Guilliams, est disponible sur le site internet d’Ageas.

L’adoption des nouvelles normes comptables IFRS 17/9 ne modifie pas les paramètres économiques sous-jacents de l’activité d’Ageas, mais elle renforcera la cohérence des résultats comptables des compagnies d’assurance actives dans différents pays, y compris le reporting pour les participations non consolidées.

Ageas est un groupe d’assurance international coté en bourse, riche de près de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd’hui comme demain. De plus, le Groupe est également actif en tant que réassureur. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Ageas gère avec succès des activités d’assurances en Belgique, au Royaume-Uni, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines via une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 44 000 salariés et a réalisé un encaissement annuel de plus d’EUR 16 milliards en 2022.

