Marchés financiers défavorables en Chine et l’impact important de l’inflation au Royaume-Uni et en Turquie affectent le résultat net d'Ageas du 3ème trimestre 2022. L’engagement de dividende maintenu.



Le 10 août 2022, en commentant la performance du premier semestre 2022, Ageas a confirmé la perspective d'un résultat d’EUR 1 milliard pour l’ensemble de l'année 2022 hors impact de RPN(i) et sous la réserve de l'impact d'évolutions extrêmement négatives sur les marchés financiers.

Depuis lors, l'inflation s’est poursuivie et les marchés d’actions en Chine ont été particulièrement volatils. L'impact résultant de ces développements n’a pas pu être compensé par la solide performance sous-jacente.

L'impact sur le résultat net du Groupe par le biais des plus-values nettes négatives, y compris les dépréciations IFRS1 en Asie, et l’inflation élevée au Royaume-Uni et en Turquie, s'élève à EUR 175 millions pour le 3ème trimestre de 2022.

Sur base de la solidité du bilan et de la solide position de trésorerie nette, Ageas maintient sa perspective de dividende pour l'année d'une croissance du DPS2 de 9% dont un acompte sur dividende de 1,5 EUR qui sera payé plus tard cette semaine.

Pour plus de détails, Ageas renvoie à la publication de ses résultats des neuf premiers mois 2022, le mercredi 9 novembre 2022 à 07h30 CET.

Conformément aux règles IFRS, Ageas enregistre une dépréciation d’une action dans les deux cas suivants : sa valeur à la date de clôture est inférieure de 25 % ou plus au prix d'achat historique sa valeur à la date de clôture est constamment inférieure au prix d'achat historique pendant une période de 4 trimestres consécutifs. DPS : Dividende Par Action

