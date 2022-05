Rapport d’Ageas sur le programme de rachat d’actions

Dans le cadre du programme de rachat d’actions annoncé le 11 août 2021, Ageas indique que 108.636 actions Ageas ont été achetées durant la période du 02-05-2022 au 06-05-2022.

Date Nombre

d’actions Montant total

(EUR) Cours moyen

(EUR) Cours le plus bas (EUR) Cours le plus élevé (EUR) 02-05-2022 34.662 1.554.846 44,86 44,59 45,62 03-05-2022 3.929 180.037 45,82 45,46 46,31 04-05-2022 4.267 196.097 45,96 45,68 46,22 05-05-2022 46.855 2.098.993 44,80 44,57 46,54 06-05-2022 18.923 833.230 44,03 43,83 44,49 Total 108.636 4.863.203 44,77 43,83 46,54

Depuis le lancement du programme de rachat d’actions le 1 septembre 2021, Ageas a acheté 2.707.722 actions pour un montant d’EUR 117.514.438 représentant 1,42% du total des actions en circulation.

Le récapitulatif relatif au programme de rachat d’actions est disponible sur notre site.

