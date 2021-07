ageas / : AG Real Estate renforce son engagement en faveur du développement durable

AG Real Estate va installer le plus grand toit photovoltaïque jamais réalisé sur un bâtiment logistique en France, à savoir son bâtiment HAVLOG, dans le but évident de réduire l'empreinte carbone du bâtiment et de devenir autosuffisant. Mais plus encore, il pourra fournir tous les besoins en électricité des habitants des deux communes dans lesquelles il est situé. Et pour y parvenir, elle s'est associée à un leader primé du secteur de la technologie photovoltaïque, Urbasolar. AG Real Estate est la filiale immobilière de la filiale belge d'Ageas, AG, et agit également en tant que consultant immobilier pour Ageas.

Avec un volume exceptionnel de 92.000 mètres carrés, cette installation est non seulement la plus grande de ce type en France, mais elle souligne également l'ambition d'AG Real Estate de continuer à investir dans des bâtiments respectueux de l'environnement. AG Real Estate n'est certainement pas étranger à ce type d'initiative puisqu'il y a un an, elle a investi dans le toit solaire le plus puissant du monde dans le cadre d'une joint-venture avec les Heylen Warehouses. Couvrant une superficie extraordinaire de 12,6 hectares, cette installation a la capacité d'alimenter l'équivalent de 4.500 foyers. Ce projet emblématique initie un partenariat qui équipera la majorité des propriétés détenues ou gérées par les joint-ventures entre AG Real Estate et Heylen Warehouses, à savoir AG Heylen Energy et AG Heylen Solar.

En tant que groupe, Ageas est fortement engagé dans la durabilité, ce qui a été récemment renforcé lorsque le Groupe a annoncé son nouveau plan stratégique triennal Impact24, où la durabilité occupe une place centrale. Ageas a déjà investi plus d'EUR 6,5 milliards dans des solutions qui contribuent à la transition vers un monde plus durable, ce qui inclut entre autres un engagement fort en faveur des énergies renouvelables par le biais d'initiatives telles que les éoliennes offshore, les panneaux solaires et autres technologies respectueuses du climat. D'ici 2024, nous voulons porter à EUR 10 milliards les investissements durables. Ces initiatives illustrent l'engagement de notre groupe à placer la durabilité au cœur de nos activités et de nos décisions dans les années à venir.