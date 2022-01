ageas / : Focus sur le talent, l'égalité et la diversité

« European Women on Boards » promeut activement l'égalité des sexes au niveau des conseils d'administration et des directions générales. Aujourd'hui, cette organisation a publié son indice annuel de « Gender Diversity »*, qui nous donne un aperçu de la diversité des genres dans les conseils d'administration et à la tête des entreprises.

Ageas a obtenu un bon score et a fait un grand pas en avant. Cette évolution n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'une politique délibérée au sein du Groupe qui vise à mettre l'accent sur l'égalité des sexes et la diversité et, à donner aux talents potentiels l'espace et l'encouragement nécessaires pour assumer des rôles au sein de la direction.

Les nominations en 2021 d'Heidi Delobelle, en tant que CEO des activités belges et de Gilke Eeckhoudt « Chief Development and Sustainability Officer » (CDSO), nouvelle fonction crée au sein du Comité de Direction pour mettre en œuvre le nouveau plan stratégique Impact 24, en sont un bon exemple.

Dans le cadre d'Impact24, le rôle social du Groupe occupe une position de premier plan, avec entre autres, une politique de diversité et d'égalité qui a été étendue et même renforcée par des objectifs très spécifiques et, en même temps, stimulants. Au sein du « Top 800 des Managers » du Groupe, nous continuons à constituer un pool de succession équilibré, afin de donner aux talents potentiels toutes les chances de se développer.

L'évolution positive en termes d'égalité des sexes et de diversité au sein d'Ageas, confirmée dans le rapport du EWOB, nous encourage à poursuivre dans cette voie.

* Les informations qui portent sur Ageas se trouve à la page 58 du rapport.