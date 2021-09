ageas / : Le roi de Belgique visite le centre de réadaptation "To Walk Again"

Alors qu'Ageas entame sa troisième année de partenariat avec la fondation belge "To Walk Again", elle a été fière de participer à une visite spéciale du Roi de Belgique dans le centre de réhabilitation de la fondation, en compagnie de Hans De Cuyper, CEO d'Ageas.

To Walk Again a été fondée par le triathlète Marc Herremans avec pour mission d'aider les personnes souffrant d'un handicap physique à mener une vie active en exploitant au maximum leurs propres capacités physiques. La fondation travaille en tandem avec des instituts de recherche, des écoles et des universités sur des projets de recherche liés au bien-être physique et mental des personnes handicapées. Grâce à un concept de réadaptation unique dans son centre REVAlution, incluant les dernières technologies telles que des robots marcheurs, elle a changé la vie de nombreuses personnes. Et des camps sportifs spécialement organisés pour les personnes handicapées physiques utilisent le sport et le mouvement pour relever les défis auxquels beaucoup sont confrontés.

Mais l'engagement d'Ageas ne s'arrête pas là. Par le biais d'un défi sportif interne auquel participent les employés d'Ageas, le groupe soutient également la fondation "Athletes for Hope". Grâce à ce parrainage, Athletes for Hope vise à acquérir un robot de marche pour les enfants atteints de lésions de la moelle épinière ou de maladies musculaires et a déjà financé le développement d'une ferme de rééducation. En tant que défenseur de la vie ("Supporter of your life"), Ageas est très fier de soutenir des solutions durables dans le domaine de la santé, en l'occurrence aider les plus démunis à surmonter leurs défis quotidiens.