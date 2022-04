COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bruxelles, le 4 avril 2022 - 9h00 (CET)

Ageas UK conclut la vente de son portefeuille de contrats futurs d'assurance pour les entreprises

Le 15 février 2022, Ageas avait annoncé que sa filiale britannique Ageas UK Ltd avait conclu un accord avec AXA Insurance UK PLC en vue de la vente de son portefeuille de contrats futurs d'assurance pour les entreprises. Ageas confirme que la transaction a été finalisée le 31 mars 2022.

Par cette transaction, Ageas UK vise à se concentrer sur ses activités d'assurances pour les particuliers, segment dans lequel l'entreprise possède une solide tradition et une expérience de leader du marché.

Au niveau du Groupe Ageas, cette opération aura un impact d'EUR 45,5 millions1 sur le résultat net et sera comptabilisé au premier trimestre 2022. L'impact positif au niveau de la solvabilité du Groupe sera de 1 point de pourcentage.

Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de près de 200 années d'expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l'assurance. Ageas mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines via une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 40 000 salariés et a réalisé un encaissement annuel de plus de de 40 milliards d'euros en 2021 (tous les chiffres à 100 %).

1 GBP 38,5 millions correspondant à GBP 47,5 millions avant impôts

EURONEXT BRUXELLES Ticker : AGS ISIN : BE0974264930 CONTACT MÉDIAS +32 (0)2 557 57 36 RELATIONS INVESTISSEURS +32 (0)2 557 57 32 Ageas Rue du Marquis 1 1000 Brussels - Belgium www.ageas.com @AgeasGroup

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 022

1