Aujourd'hui, Ageas est heureuse d'accueillir son nouveau CEO, Hans De Cuyper, qui dirigeait auparavant AG Insurance en Belgique, et qui succède à Bart De Smet. Bart assume le rôle de président du conseil d'administration d'Ageas en remplacement du président sortant Jozef De Mey.





Ageas profite de cette occasion pour remercier Bart et Jozef pour leurs nombreuses années de service exceptionnel rendu à la société et leurs contributions personnelles extraordinaires dans leurs rôles respectifs de CEO et de Président pendant plus d'une décennie. Au cours de cette période, et sous leur direction, Ageas a évolué et s'est transformée en une compagnie d'assurances internationale forte et prospère, bien positionnée pour aborder le prochain chapitre de son histoire.