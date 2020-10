Ageas vend sa participation dans la coentreprise britannique Tesco Underwriting Ltd.

Aujourd'hui, Ageas et Tesco Personal Finance Plc (Tesco Bank) annoncent un accord portant sur le rachat par Tesco Bank de la participation de 50,1 % d'Ageas dans Tesco Underwriting Limited (Tesco Underwriting). Tesco Underwriting est la coentreprise Non-Vie basée au Royaume-Uni et rassemblant Ageas UK et Tesco Bank, qui fournit des assurances Automobile et Habitation au marché britannique. Ce partenariat a vu le jour en 2009 et a été prolongé pour une période de 7 ans fin 2014.

L'opération permettra à Ageas au Royaume-Uni de se focaliser sur son cœur de métier, de renforcer ses solides partenariats sur le marché des courtiers et de concentrer ses efforts sur le développement de l'activité directe. Elle offre également l'occasion de matérialiser la valeur créée ces dernières années.

Tesco Bank achètera la participation d'Ageas dans Tesco Underwriting pour un montant total de GBP 104 millions (EUR 114 millions )1, plus la part d'Ageas dans toutes variations de la valeur nette des actifs réalisées par Tesco Underwriting entre le 30 juin 2020 et la clôture. En outre, Ageas recevra le remboursement d'un prêt interne d'un montant de GBP 21 millions (EUR 23 millions). La transaction devrait générer une plus-value d'environ EUR 9 millions et avoir un impact positif d'environ 3 % sur la position de solvabilité d'Ageas sur la base des chiffres du deuxième trimestre 2020.

La transaction, qui devrait être conclue au deuxième trimestre 2021, reste soumise à l'approbation de l'Autorité de régulation prudentielle (PRA).

Au 30 juin 2020, Tesco Underwriting avait une valeur comptable de EUR 100 millions (GBP 91 millions). L'entreprise générait un bénéfice net de EUR 13 millions en 2019 (les deux chiffres à la part d'Ageas).

A propos de la transaction, Bart De Smet, CEO d'Ageas, a déclaré : « J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier l'équipe de direction ainsi que le personnel de Tesco Underwriting et de la Tesco Bank pour leur loyauté, leur assiduité et leur précieuse contribution au succès de la coentreprise au cours de la dernière décennie. Nous souhaitons à notre ancien partenaire et à nos anciens collègues beaucoup de succès dans la poursuite de leur activité. »

Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de près de 200 années d'expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance européens Ageas concentre ses activités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l'assurance. Ageas mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines via une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 45 000 salariés et a réalisé un encaissement annuel proche de 36 milliards d'euros en 2019 (tous les chiffres à 100 %).

1 EUR/GBP au 8 octobre 2020 : 0,91

