AGF International Advisors Company Limited est admise en tant que signataire du UK Stewardship Code pour une deuxième année

Le UK Stewardship Code est reconnu mondialement pour établir des pratiques exemplaires en matière de gérance de l’investissement.

TORONTO, 20 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 7 septembre 2022, à la suite de son évaluation au printemps 2022, le Financial Reporting Council, situé à Londres (Royaume-Uni), a publié la liste des signataires du UK Stewardship Code, le code de gérance du Royaume-Uni en matière d’investissement.



La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF ») est fière d’annoncer que l’une de ses filiales, AGF International Advisors Company Limited (« AGFIA »), a une fois de plus été admise en tant que signataire du UK Stewardship Code (le « Code ») qui est reconnu mondialement pour établir des pratiques exemplaires en matière de gérance de l’investissement.

« Le fait qu’AGFIA conserve son statut de signataire du Code témoigne de la rigueur de nos pratiques, du point de vue de l’investissement responsable », a déclaré Kevin McCreadie, chef de la direction et chef des investissements à AGF. « Nous croyons fermement que notre engagement à l’égard des principes de bonne gérance ainsi que des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), dans le cadre de nos processus de prise de décisions et de nos pratiques relativement à la propriété actionnariale, nous aidera à présenter de meilleurs résultats à nos clients. »

Le Code établit des normes élevées en matière de gérance pour ceux qui investissent des actifs au nom d’épargnants et de pensionnés du Royaume-Uni. Le nombre sans cesse croissant de demandes d’admission et de signataires admis démontre la valeur que les investisseurs – de même que leurs clients et bénéficiaires au Royaume-Uni et ailleurs dans le monde – accordent au Code.

Cliquez ici pour vous renseigner davantage sur la démarche d’AGF en matière de gérance de l’investissement et sur son engagement à l’égard des 12 principes énoncés dans le Code (en anglais seulement).

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l’excellence en matière de gestion de placements par l’entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d’investissement d’AGF s’étend à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu’aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant près de 40 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus de 800 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante pour de plus amples renseignements :