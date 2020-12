AGF Management : Cinq points à vérifier sur le plan financier avant la fin de l'année

Aperçus des marchés

Auteur : Choix judicieux

Imprimer

L'article ci-dessous concerne les investisseurs canadiens uniquement.

Le mois de décembre peut être propice à la réflexion : on contemple l'année écoulée et ses accomplissements personnels, sans trop s'attarder sur les aspects qu'on aurait pu améliorer, si possible.

Notre objectif n'est pas d'alourdir votre liste de choses à faire, mais sachez que les cinq points ci-dessous pourraient vous aider à vous assurer que vos finances sont en ordre pour l'année 2021.

Avez-vous désigné des bénéficiaires pour chacun de vos comptes? Il s'agit des personnes ou des entités qui recevront les produits de votre compte après votre décès. En désignant un bénéficiaire, vous éliminez le doute de savoir qui héritera de vos fonds. En l'absence de bénéficiaire, vos fonds seront ajoutés à votre succession, ce qui pourrait retarder considérablement la procédure et alourdir l'aspect administratif qui doit précéder tout versement.

Il s'agit des personnes ou des entités qui recevront les produits de votre compte après votre décès. En désignant un bénéficiaire, vous éliminez le doute de savoir qui héritera de vos fonds. En l'absence de bénéficiaire, vos fonds seront ajoutés à votre succession, ce qui pourrait retarder considérablement la procédure et alourdir l'aspect administratif qui doit précéder tout versement. Votre liste de bénéficiaires est-elle à jour? Avez-vous tenu compte des événements marquants qui se sont produits dans votre vie? Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre liste de bénéficiaires reflète tout changement qui pourrait survenir dans votre vie.

Versez des cotisations, de façon à pouvoir recevoir les subventions du gouvernement. Les épargnes dans le cadre d'un Régime enregistré d'épargne-études (REEE) peuvent être accrues grâce aux programmes d'épargne-études gouvernementaux - mais en 2018, alors que 3,3 millions d'enfants étaient admissibles au Bon d'étude canadien (BEC), seulement 38 % d'entre eux (soit 1,3 million) en ont bénéficié* . Pour en savoir plus, veuillez consulter la page Laissez-vous dormir votre argent?

Les épargnes dans le cadre d'un Régime enregistré d'épargne-études (REEE) peuvent être accrues grâce aux programmes d'épargne-études gouvernementaux - . Pour en savoir plus, veuillez consulter la page Laissez-vous dormir votre argent? Si votre enfant a fêté ses 15 ans cette année et qu'il n'a jamais été bénéficiaire d'un régime enregistré d'épargne-études (REEE) , vous devez cotiser un minimum de 2 000 $ avant la fin de l'année civile afin de bénéficier de la Subvention canadienne pour l'épargne-études (SCEE) pour 2020 et d'y être également admissible pour 2021 et 2022. Vous pouvez en apprendre davantage en lisant notre article Des règles particulières s'appliquent aux bénéficiaires âgés de 16 et 17 ans.

, vous devez cotiser un minimum de 2 000 $ avant la fin de l'année civile afin de bénéficier de la Subvention canadienne pour l'épargne-études (SCEE) pour 2020 et d'y être également admissible pour 2021 et 2022. Vous pouvez en apprendre davantage en lisant notre article Des règles particulières s'appliquent aux bénéficiaires âgés de 16 et 17 ans. Effectuez des retraits pour les étudiants de niveau postsecondaire. Il existe deux types d'options de retraits : le paiement d'aide aux études (PAE) - qui se compose de la SCEE et de revenu accumulé - et le retrait de fonds aux fins d'études postsecondaires, qui se fait à même le capital que vous avez investi. Le PAE est imposé entre les mains du bénéficiaire. Par conséquent, si vous effectuez un retrait avant la fin de l'année, ce montant sera inscrit au revenu de l'étudiant pour l'année 2020. Découvrez ce qu'il faut savoir au sujet des retraits.

Il existe deux types d'options de retraits : le paiement d'aide aux études (PAE) - qui se compose de la SCEE et de revenu accumulé - et le retrait de fonds aux fins d'études postsecondaires, qui se fait à même le capital que vous avez investi. Le PAE est imposé entre les mains du bénéficiaire. Par conséquent, si vous effectuez un retrait avant la fin de l'année, ce montant sera inscrit au revenu de l'étudiant pour l'année 2020. Découvrez ce qu'il faut savoir au sujet des retraits. Décidez ce que vous allez faire de l'argent inutilisé de votre REEE. Si le bénéficiaire a obtenu son diplôme, vous pouvez effectuer un dernier PAE jusqu'à six mois après la fin de ses études. Consultez l'article Cotisations à un REEE : l'argent est-il perdu s'il n'est pas utilisé?

Si le bénéficiaire a obtenu son diplôme, vous pouvez effectuer un dernier PAE jusqu'à six mois après la fin de ses études. Consultez l'article Cotisations à un REEE : l'argent est-il perdu s'il n'est pas utilisé? Veuillez visiter la page AGF.com/REEE pour en savoir plus sur les REEE.

Date limite de cotisation - le 1 er mars 2021 à 23 h 59 (heure locale). Même si vous avez encore quelques mois pour verser des cotisations pour 2020 avant la date limite et si vous ne l'avez pas encore fait, il est bon de se rappeler qu'il n'est pas toujours facile de verser des cotisations à son régime enregistré d'épargne-retraite (REER) après la saison des Fêtes. La cotisation ne doit pas dépasser 27 230 $ (pour 2020) ou 18 % de votre revenu gagné au cours de l'année d'imposition précédente, moins tout facteur d'équivalence, plus les droits inutilisés de cotisation à un REER des années précédentes. L'Agence du revenu du Canada (ARC) assure le suivi et la confirmation de vos droits de cotisations.

Même si vous avez encore quelques mois pour verser des cotisations pour 2020 avant la date limite et si vous ne l'avez pas encore fait, il est bon de se rappeler qu'il n'est pas toujours facile de verser des cotisations à son régime enregistré d'épargne-retraite (REER) après la saison des Fêtes. La cotisation ne doit pas dépasser 27 230 $ (pour 2020) ou 18 % de votre revenu gagné au cours de l'année d'imposition précédente, moins tout facteur d'équivalence, plus les droits inutilisés de cotisation à un REER des années précédentes. L'Agence du revenu du Canada (ARC) assure le suivi et la confirmation de vos droits de cotisations. Reportez les retraits. Si vous prévoyez de retirer de l'argent de votre REER pour participer au RAP (régime d'accession à la propriété) ou au REEP (régime d'encouragement à l'éducation permanente), et que vous pouvez reporter vos retraits jusqu'au début de 2021, vous aurez ainsi un an pour commencer à rembourser vos cotisations retirées. Pour en savoir plus sur ces deux programmes et sur les dates de remboursement, veuillez consulter la page Deux utilisations moins traditionnelles d'un REER.

Si vous prévoyez de retirer de l'argent de votre REER pour participer au RAP (régime d'accession à la propriété) ou au REEP (régime d'encouragement à l'éducation permanente), et que vous pouvez reporter vos retraits jusqu'au début de 2021, vous aurez ainsi un an pour commencer à rembourser vos cotisations retirées. Pour en savoir plus sur ces deux programmes et sur les dates de remboursement, veuillez consulter la page Deux utilisations moins traditionnelles d'un REER. Pour plus de détails sur le REER, consultez la page AGF.com/REER.

Si vous avez atteint l'âge de 71 ans, convertissez votre REER en FERR. À la fin de l'année pendant laquelle vous atteignez l'âge de 71 ans, votre REER arrive à échéance et doit être converti en rente viagère ou en FERR (fonds enregistré de revenu de retraite), ou encore être désenregistré. On peut penser à un FERR comme fonctionnant à l'inverse d'un REER - alors que le REER permet à vos épargnes de retraite de fructifier à l'abri de l'impôt, le FERR génère une source de revenu de retraite imposable à partir de ces épargnes - qui continuent de croître sans imposition. Vous pouvez convertir un REER en FERR à n'importe quel moment, mais vous n'êtes pas obligé de le faire avant la fin de l'année pendant laquelle vous atteignez l'âge de 71 ans.

À la fin de l'année pendant laquelle vous atteignez l'âge de 71 ans, votre REER arrive à échéance et doit être converti en rente viagère ou en FERR (fonds enregistré de revenu de retraite), ou encore être désenregistré. On peut penser à un FERR comme fonctionnant à l'inverse d'un REER - alors que le REER permet à vos épargnes de retraite de fructifier à l'abri de l'impôt, le FERR génère une source de revenu de retraite imposable à partir de ces épargnes - qui continuent de croître sans imposition. Vous pouvez convertir un REER en FERR à n'importe quel moment, mais vous n'êtes pas obligé de le faire avant la fin de l'année pendant laquelle vous atteignez l'âge de 71 ans. Si vous possédez déjà un FEER, retirez le montant minimum. Chaque année (à partir de l'année suivant celle où le FERR a été établi), un « montant minimum annuel » imposable doit être retiré de votre FERR. Si votre FERR n'est pas votre principale source de revenu de retraite, vous risquez d'oublier de retirer le montant minimum - ce montant doit avoir été retiré au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le FERR a été établi et chaque année par la suite. Par exemple, si le FERR est établi en novembre 2019, le premier retrait doit être effectué au plus tard le 31 décembre 2020.

Remarque : Dans le cadre du plan d'intervention économique mis en place par le gouvernement fédéral canadien pour répondre à la COVID-19, le montant minimum des retraits des fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) a été réduit de 25 % pour l'année 2020

Chaque année (à partir de l'année suivant celle où le FERR a été établi), un « montant minimum annuel » imposable doit être retiré de votre FERR. Si votre FERR n'est pas votre principale source de revenu de retraite, vous risquez d'oublier de retirer le montant minimum - ce montant doit avoir été retiré au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le FERR a été établi et chaque année par la suite. Par exemple, si le FERR est établi en novembre 2019, le premier retrait doit être effectué au plus tard le 31 décembre 2020. Pour plus de détails sur le FERR, consultez la page AGF.com/FERR.

Utilisez vos droits de cotisation pour 2020, si vous ne l'avez pas encore fait. En 2020, la date limite de cotisation est fixée au 31 décembre et le plafond s'élève à 6 000 $. Si vous ne cotisez pas, ce montant s'ajoutera à vos droits de cotisation, lesquels peuvent être reportés indéfiniment. L'ARC assure le suivi et la confirmation de vos droits de cotisations.

En 2020, la date limite de cotisation est fixée au 31 décembre et le plafond s'élève à 6 000 $. Si vous ne cotisez pas, ce montant s'ajoutera à vos droits de cotisation, lesquels peuvent être reportés indéfiniment. L'ARC assure le suivi et la confirmation de vos droits de cotisations. Vous envisagez de retirer des fonds? Si vous prévoyez de retirer bientôt des fonds de votre CELI, pensez à le faire avant la fin de l'année. Tout montant retiré sera ajouté à vos droits de cotisation de l'année civile suivante. Par conséquent, si vous effectuez un retrait avant le 31 décembre, le montant correspondant au retrait sera de nouveau disponible sous forme de droits de cotisation en 2021.

Si vous prévoyez de retirer bientôt des fonds de votre CELI, pensez à le faire avant la fin de l'année. Tout montant retiré sera ajouté à vos droits de cotisation de l'année civile suivante. Par conséquent, si vous effectuez un retrait avant le 31 décembre, le montant correspondant au retrait sera de nouveau disponible sous forme de droits de cotisation en 2021. Pour plus de détails sur le CELI, consultez la page AGF.com/CELI.

Communiquez avec votre conseiller financier pour vous assurer que votre liste de vérifications financières est complète.

* Source : Rapport statistique annuel 2018, Programme canadien pour l'épargne-études, Emploi et Développement social Canada.

Les renseignements contenus dans cet article sont fournis à titre de renseignements d'ordre général. Ils ne devraient pas être considérés comme des conseils personnels en matière de placement ou d'impôt. Nous avons pris les mesures nécessaires pour nous assurer de l'exactitude de ces commentaires au moment de leur publication, mais cette exactitude n'est pas garantie. Les conditions du marché peuvent influer sur les décisions de placement découlant de l'utilisation ou prises sur la foi des renseignements contenus dans cet article.





Le contenu de ce site Web est présenté à des fins d'information générale et d'éducation. Il n'est pas destiné à procurer des conseils personnalisés, notamment en matière d'investissement, de finance, de droit, de comptabilité, d'impôt ou de tout autre sujet. Veuillez consulter votre propre conseiller spécialisé en ce qui concerne votre situation personnelle.





La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF »), un émetteur assujetti au Canada, est une société indépendante formée de sociétés en propriété exclusive de gestion d'actifs diversifiés à l'échelle mondiale. Les filiales de gestion de placements d'AGF sont Placements AGF Inc. (« PAGFI »), AGF Investments America Inc. (« AGFA »), Gestion de placements Highstreet (« Highstreet »), AGF Investments LLC (anciennement FFCM LLC) (« AGFUS »), AGF International Advisors Company Limited (« AGFIA »), AGF Asset Management (Asia) Limited (« AGF AM Asia »), Doherty & Associate Ltd. (« Doherty ») et Cypress Capital Management Ltd. (« CCM »). PAGFI, Highstreet, Doherty et CCM sont inscrites à titre de gestionnaires de portefeuille auprès de diverses commissions des valeurs mobilières canadiennes, de même qu'auprès d'autres organismes canadiens. AGFA et AGFUS sont inscrites aux États-Unis à titre de conseillers en placement. AGFIA est réglementée par la Central Bank of Ireland et est inscrite auprès de l'Australian Securities & Investments Commission. AGF AM Asia est inscrite à Singapour à titre de gestionnaire de portefeuille. Les filiales de gestion de placement d'AGF gèrent plusieurs mandats comprenant des actions, des titres à revenu fixe et des éléments d'actif équilibrés.





MC Le logo AGF et MD « Choix judicieux » sont des marques déposées de La Société de Gestion AGF Limitée et sont utilisés aux termes de licences.





Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l'échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l'excellence en matière de gestion de placements par l'entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d'investissement d'AGF s'étend à l'échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu'aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d'entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter AGF.com. Ⓒ 2020 La Société de Gestion AGF Limitée. Tous droits réservés.