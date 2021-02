AGF Management : Comprendre les différents types de comptes de placement

Aperçus des marchés

Auteur : Choix judicieux

Imprimer

L'article ci-dessous concerne les investisseurs canadiens uniquement.

Plusieurs choix de comptes s'offrent à vous lorsque vous souhaitez épargner pour votre avenir, chacun proposant une multitude d'avantages, ainsi que quelques restrictions.

On sait qu'en ouvrant un compte dans une banque, on a le choix entre un compte-chèques et un compte d'épargne. Les deux types de comptes offrent des avantages distincts, et présentent aussi certaines restrictions.

De même, lorsque vous collaborez avec votre conseiller pour planifier votre avenir financier, vous pouvez choisir entre différents types de comptes, chacun ayant ses propres caractéristiques.

Il est très important de connaître certaines de ces caractéristiques, notamment le report d'impôt et les restrictions en matière de retraits, qui peuvent avoir une incidence sur votre capacité à faire fructifier vos épargnes sur de longues périodes.

Les deux principaux choix de comptes qui s'offrent à vous sont les comptes non enregistrés et les comptes enregistrés.

1 Les comptes non enregistrés

Les comptes non enregistrés n'offrent pas les mêmes avantages en matière de report ou de réduction d'impôt que les comptes enregistrés, mais ils comportent très peu de restrictions (sinon aucune), quant au montant que vous pouvez y déposer ou à la fréquence des retraits.

2 Les comptes enregistrés

Les comptes enregistrés, comme le régime enregistré d'épargne-retraite (REER), le fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) et le régime enregistré d'épargnes-études (REEE) comportent, en général, certaines restrictions quant au montant que vous pouvez cotiser ou retirer, mais ils ont tendance à offrir des incitatifs de report d'impôt et d'épargne dont il est important de tenir compte.

Les comptes enregistrés présentent aussi de nombreuses autres caractéristiques dont vous devriez être au courant. Par exemple, vous pouvez retirer de l'argent (sans qu'il soit imposé) d'un REER, à certaines conditions, notamment dans le cadre de programmes visant l'achat de votre première maison ou le financement d'études. Le REER vous permet également de reporter l'impôt sur le montant que vous cotisez, ainsi que sur les paiements de revenu ou la croissance de placement générée dans votre REER, et ce, jusqu'à ce que vous retiriez de l'argent.

Le compte d'épargne libre d'impôt (CELI) est différent du REER et du REEE, puisque les cotisations qui y sont versées sont en dollars après impôt. Ainsi, lorsque vous effectuez un retrait d'un tel compte, l'argent n'est pas assujetti à l'impôt.

Un conseiller financier peut vous aider à comprendre l'ensemble des règles et des caractéristiques relatives à ces comptes, afin de déterminer celui qui vous convient le mieux. Vous ne faites pas encore affaire avec un conseiller financier? Lisez notre article intitulé Utiliser les services d'un conseiller financier.

Les renseignements contenus dans cet article sont fournis à titre de renseignements d'ordre général. Ils ne devraient pas être considérés comme des conseils personnels en matière de placement ou d'impôt. Nous avons pris les mesures nécessaires pour nous assurer de l'exactitude de ces commentaires au moment de leur publication, mais cette exactitude n'est pas garantie. Les conditions du marché peuvent influer sur les décisions de placement découlant de l'utilisation ou prises sur la foi des renseignements contenus dans cet article.





Le contenu de ce site Web est présenté à des fins d'information générale et d'éducation. Il n'est pas destiné à procurer des conseils personnalisés, notamment en matière d'investissement, de finance, de droit, de comptabilité, d'impôt ou de tout autre sujet. Veuillez consulter votre propre conseiller spécialisé en ce qui concerne votre situation personnelle.





La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF »), un émetteur assujetti au Canada, est une société indépendante formée de sociétés en propriété exclusive de gestion d'actifs diversifiés à l'échelle mondiale. Les filiales de gestion de placements d'AGF sont Placements AGF Inc. (« PAGFI »), AGF Investments America Inc. (« AGFA »), Gestion de placements Highstreet (« Highstreet »), AGF Investments LLC (anciennement FFCM LLC) (« AGFUS »), AGF International Advisors Company Limited (« AGFIA »), Doherty & Associate Ltd. (« Doherty ») et Cypress Capital Management Ltd. (« CCM »). PAGFI, Highstreet, Doherty et CCM sont inscrites à titre de gestionnaires de portefeuille auprès de diverses commissions des valeurs mobilières canadiennes, de même qu'auprès d'autres organismes canadiens. AGFA et AGFUS sont inscrites aux États-Unis à titre de conseillers en placement. AGFIA est réglementée par la Central Bank of Ireland et est inscrite auprès de l'Australian Securities & Investments Commission. Les filiales de gestion de placement d'AGF gèrent plusieurs mandats comprenant des actions, des titres à revenu fixe et des éléments d'actif équilibrés.





MC Le logo AGF et MD « Choix judicieux » sont des marques déposées de La Société de Gestion AGF Limitée et sont utilisés aux termes de licences.





Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l'échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l'excellence en matière de gestion de placements par l'entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d'investissement d'AGF s'étend à l'échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu'aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d'entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter AGF.com. Ⓒ 2021 La Société de Gestion AGF Limitée. Tous droits réservés.