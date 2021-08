AGF Management : L'investissement quantitatif intègre dorénavant la confiance

Aperçus des marchés

Auteur : Grant

Il ne serait pas faux de dire que l'investissement quantitatif est factuel. De quelle autre façon décrit-on une discipline qui formule des décisions d'achat et de vente en traitant des données brutes à l'aide de modèles mathématiques conçus pour ne laisser presque aucune place à l'interprétation? Toutefois, il ne serait pas juste non plus d'affirmer qu'il s'agit d'une méthode entièrement dépourvue d'émotion. Du moins, pas lorsqu'il s'agit de ce que les autres pensent et ressentent à l'égard de l'économie mondiale et des marchés des capitaux ces jours-ci. En fait, les gestionnaires quantitatifs ont fait passer l'analyse de la confiance à une toute nouvelle dimension au cours des dernières années et maintenant, plus que jamais, ils sont en mesure d'appliquer ces conclusions en temps réel grâce à l'omniprésence des médias sociaux et aux percées continues dans les technologies de l'intelligence artificielle (IA) et du traitement du langage naturel (TLN).

L'exemple le plus évident de cette évolution est peut-être le travail que les gestionnaires d'actifs effectuent pour déchiffrer le centre émotionnel des conférences téléphoniques sur les résultats trimestriels. Dans le cas d'AGFiQ, les transcriptions de ces appels sont analysées au moyen d'un modèle exclusif qui utilise le TLN pour publier une note de confiance établie en fonction d'un ensemble de mots positifs et négatifs utilisés pendant l'appel. Ensuite, une note est donnée et le type de corrélation qu'elle peut avoir avec les rendements boursiers subséquents d'une société est déterminé. Par exemple, au plus fort de la pandémie du printemps dernier, nous avons remarqué que les sociétés - dans des secteurs excluant celui de la santé - qui avaient émis des commentaires (nettement négatifs) sur la COVID-19 lors de la présentation des résultats ont subi des pertes plus importantes lors des négociations ayant eu lieu immédiatement si on compare avec celles qui n'ont pas du tout mentionné le virus.

Il ne s'agit que de la pointe de l'iceberg. Au-delà des conférences téléphoniques sur les résultats, une mine de données est également extraite de diverses plateformes de médias sociaux, qui fournissent toutes des renseignements à jour sur des sujets et des thèmes qui peuvent souvent avoir beaucoup d'influence auprès des investisseurs. Ces analyses s'appliquent quelle que soit l'orientation des placements, mais elles semblent particulièrement pertinentes en ce qui concerne l'engagement croissant du milieu des investisseurs à bâtir un monde plus durable à l'aide des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), lesquels sont cruciaux pour concrétiser cette vision.

C'est à cette fin que nous avons récemment commencé à intégrer les recherches provenant de tiers tels que Refinitiv et MarketPsych dans le processus décisionnel de nos stratégies de FNB axées sur les facteurs ESG et les infrastructures. Dans le cadre d'un partenariat, les deux fournisseurs mondiaux de données ont récemment lancé un nouvel outil d'analyse qui surveille la perception du public à l'égard des pays et des sociétés en tant que responsables de la durabilité et qui publie des notes sur la confiance en temps réel « portant sur plus de 200 thèmes et controverses liés aux facteurs ESG ». La note - telle que décrite dans un récent livre blanc publié par Refinitiv - découle d'un flux de données organisées portant sur du contenu en direct et archivé qui est extrait de sources de diffusion de nouvelles traditionnelles comme Reuters et de sources fiables sur les médias sociaux. Elle ne tient toutefois pas compte du contenu jugé comme étant de « faible valeur » ou « non objectif », comme les communiqués de presse et les articles promotionnels des sociétés. De plus, en utilisant des techniques d'apprentissage automatique, l'outil classe toutes les sources médiatiques et tous les auteurs inclus selon leurs perspectives en matière de facteurs ESG et il peut les retirer complètement du flux s'ils présentent des caractéristiques « d'idéologues, de promoteurs, de robots ou de polluposteurs ».

Dans l'ensemble, Refinitiv et MarketPsych affirment que leur nouvel outil filtre deux millions d'articles et de publications sur les médias sociaux dans plusieurs langues chaque jour et couvre plus de 30 000 sociétés et 252 pays et régions à travers le monde. Mais au-delà de la complexité et de la portée de l'analyse, des études soumises à un contrôle a posteriori ont permis de découvrir que certaines des notes sur la confiance qui en découlent ont été fortement corrélées avec les rendements du marché. En particulier, Refinitiv souligne dans son livre blanc que les sociétés composant l'indice S&P 500 dont les notes sur la confiance du milieu de travail sont constamment élevées ont surpassé en moyenne celles dont les notes sont constamment faibles depuis 2006, tandis que les sociétés qui ont obtenu les notes de confiance de la direction les plus élevées ont surpassé celles qui ont obtenu les notes les plus faibles au cours de la même période.

Confiance positive de la direction et rendement positif du marché

Source : Refinitiv MarketPsych ESG Analytics : Quantifying Sustainability in Global News and Social Media, février 2021. Les titres composant l'indice S&P 500 ont été classés selon le niveau de confiance de leur direction au cours du dernier mois et compartimentés en déciles. Le rendement futur de chaque décile a été représenté pour le mois suivant. Cette procédure a été répétée mensuellement.

Certes, il ne faut pas nécessairement associer corrélation et causalité. Que ce soit cette analyse de confiance en particulier ou l'une des nombreuses autres analyses distinctes qui circulent en ce moment, il est important de ne pas s'y fier exclusivement ni, pire encore, les considérer comme une panacée au moment d'acheter ou de vendre des titres. Elles ne représentent pas une fin en elles-mêmes. Mais lorsque le ton d'une transcription sur les résultats ou l'émotion d'un message sur Twitter est évalué dans le bon contexte, il y a de bonnes chances que cela permette d'améliorer les résultats pour les investisseurs attentifs.

