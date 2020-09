AGF Management : La Société de Gestion AGF Limitée annonce ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2020

Clôture de la fusion de Smith & Williamson

Bénéfice dilué rajusté déclaré par action de 0,19 $ pour le troisième trimestre de 2020

Annonce de l'intention de lancer une importante offre publique de rachat

Hausse de 14 % de l'actif géré de la plateforme d'alternatifs privés, atteignant 2,8 milliards $; établissement d'un nouveau comité consultatif pour son volet d'affaires axé sur les investissements alternatifs

La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF »ou la « Société »)(TSX : AGF.B)a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre terminé le 31 août 2020.



AGF a déclaré un actif géré totalisant 37,0 milliards $,par rapport à 37,4 milliards $à la même période en 2019. L'actif géré quotidien moyen des fonds communs de placement (FCP) s'est chiffré à 18,9 milliards $,tout comme pour la même période en 2019. L'actif géré des FCP était de 19,2 milliards $à la fin du trimestre terminé le 31 août 2020.L'actif de la plateforme d'alternatifs privés d'AGF a augmenté de 14 %,pour atteindre 2,8 milliards $,par rapport à 2,4 milliards $à la même période en 2019.



Malgré les niveaux élevés de volatilité attribuables aux répercussions continues de la pandémie de COVID-19, les marchés boursiers ont enregistré des rendements solides au troisième trimestre et plusieurs régions ont récupéré les pertes qu'elles avaient subies pendant le recul du marché.



Dans ces conditions incertaines, les FCP d'AGF se sont bien comportés en comparaison avec les autres fonds au sein de l'industrie, puisque les rachats nets se chiffraient à 22,0 millions $,par rapport à des rachats nets de 103,0 millions $pour le troisième trimestre de 2019. Abstraction faite des flux nets de clients institutionnels ayant investi dans des FCP, les rachats nets se chiffraient à 4,0 millions $pour le trimestre, contre 103,0 millions $à la même période en 2019.



« Malgré la situation actuelle, nous avons pu maintenir notre trajectoire quant à nos activités de détail et conclure la transaction relative à la fusion de Smith & Williamson, qui nous permet de redéployer du capital de plusieurs façons, en nous assurant que nos ressources demeurent axées sur nos objectifs stratégiques établis et en veillant à fournir une valeur constante à nos actionnaires, a déclaré Kevin McCreadie, chef de la direction et chef des investissements, AGF. Nous adopterons une démarche équilibrée reposant sur les trois points suivants à l'égard de l'utilisation de notre capital pour remettre de la valeur à nos actionnaires : financer le rachat d'actions, nous acquitter du service de la dette et continuer de participer à des domaines de croissance, y compris les alternatifs privés. »



Le conseil d'administration a autorisé AGF à utiliser une somme qui représente au plus 40 millions $du produit en espèces issu de la fusion de Tilney et de Smith & Williamson, afin de remettre du capital à ses actionnaires au moyen d'une importante offre publique de rachat qui sera lancée à tous les actionnaires détenant des actions de catégorie B sans droit de vote d'AGF (l'« offre »).Au moment de son lancement, l'offre pourrait comporter une prime par rapport au cours du marché alors en vigueur d'une action de catégorie B sans droit de vote d'AGF. Les détenteurs d'actions de catégorie A avec droit de vote d'AGF et les initiés d'AGF ne devraient pas participer à cette offre. Sous réserve des conditions du marché et d'autres conditions, AGF prévoit que les modalités de l'offre en question seront finalisées plus tard au cours du mois, et que l'offre sera conclue à la fin de novembre 2020∞.



Afin de veiller tout particulièrement à stimuler la croissance dans les domaines qui relèvent de ses principes stratégiques clés, AGF a établi un nouveau comité consultatif pour son volet d'affaires axé sur les alternatifs privés, le Comité consultatif sur les investissements non traditionnels AGF (le « Comité »).Les membres qui composent le Comité ont joué un rôle déterminant sur le plan de l'investissement ou du leadership, au sein d'organismes dont la réussite est remarquable dans le domaine des investissements non traditionnels. L'apport du Comité consistera à donner un point de vue et des conseils stratégiques à l'équipe de la haute direction d'AGF. Ron Mock, ancien président et chef de la direction du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO), de même que Michael Latimer, ancien président et chef de la direction du Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario (OMERS), se sont joints au nouveau Comité.



« Maintenant plus que jamais, en cette période d'incertitude, nous reconnaissons la valeur que revêtent les investissements alternatifs et souhaitons confirmer l'intégration de ce volet dans le cadre de la stratégie de croissance d'AGF, afin de procurer de la valeur à nos actionnaires, tout en donnant l'accès recherché par nos clients aux catégories d'actifs non corrélés, a ajouté M. McCreadie. Le fait de pouvoir bénéficier de l'étroite collaboration de deux chefs de file de l'industrie possédant des connaissances et une expérience considérables sera un atout inestimable, alors que nous cherchons à accroître nos compétences et nos partenariats dans le domaine des investissements alternatifs, notamment par l'élargissement de notre partenariat avec la société SAF Group, que nous avons annoncé récemment. »

Faits saillants sur le plan des affaires :

Le 1 er septembre 2020 a marqué la conclusion de la fusion de Tilney et de Smith & Williamson, laquelle permet de créer un groupe de premier plan spécialisé dans le domaine des services professionnels et de la gestion intégrée de patrimoine au Royaume-Uni. AGF a reçu une somme en espèces totalisant 177 millions £ (296 millions $CAN), abstraction faite des taxes et des charges non récurrentes et sous réserve de rajustements lors de la clôture.

a marqué la conclusion de la fusion de Tilney et de Smith & Williamson, laquelle permet de créer un groupe de premier plan spécialisé dans le domaine des services professionnels et de la gestion intégrée de patrimoine au Royaume-Uni. AGF a reçu une somme en espèces totalisant abstraction faite des taxes et des charges non récurrentes et sous réserve de rajustements lors de la clôture. AGF a conclu une entente définitive avec SAF Group (« SAF »), qui permet à AGF d'acquérir une participation majoritaire indirecte, quant aux frais de gestion prélevés dans le cadre de partenariats, relativement à certains fonds de SAF. AGF pourra exercer ce droit en tout temps, au cours d'une période de 12 mois, en plus de pouvoir en bénéficier pour tout nouveau fonds de crédit privé qu'elle lancera en collaboration avec SAF. De plus, AGF a annoncé que les associés généraux se sont engagés à verser 15 millions $ de capital à l'égard d'un nouveau fonds de crédit privé que les sociétés prévoient de mettre en marché conjointement, plus tard cette année.

qui permet à AGF d'acquérir une participation majoritaire indirecte, quant aux frais de gestion prélevés dans le cadre de partenariats, relativement à certains fonds de SAF. AGF pourra exercer ce droit en tout temps, au cours d'une période de 12 mois, en plus de pouvoir en bénéficier pour tout nouveau fonds de crédit privé qu'elle lancera en collaboration avec SAF. De plus, AGF a annoncé que les associés généraux se sont engagés à verser de capital à l'égard d'un nouveau fonds de crédit privé que les sociétés prévoient de mettre en marché conjointement, plus tard cette année. Les sociétés AGF et WaveFront Global Asset Management Corporation ont annoncé le 21 septembre 2020 le lancement de la société AGFWave Asset Management Inc. (« AGFWave »), une coentreprise qui offrira des produits et des services de gestion de l'actif en Chine et en Corée du Sud.

le lancement de la société AGFWave Asset Management Inc. une coentreprise qui offrira des produits et des services de gestion de l'actif en Chine et en Corée du Sud. AGF a renforcé son engagement en vue d'étendre ses pratiques d'investissement responsable et durable dans l'ensemble de ses activités, en accueillant, au sein de son équipe de gestion des investissements, de nouveaux membres spécialisés et en adhérant à une nouvelle alliance dans l'industrie visant à accroître la recherche en matière de durabilité.

AGF est signataire des Principes pour l'investissement responsable (PRI) appuyés par les Nations Unies, à titre de membre bienfaiteur de l'Association pour l'investissement responsable (AIR). Dans le rapport d'évaluation de 2020 des PRI*, AGF a maintenu sa cote globale de « A+ » sur le plan de la « Stratégie et Gouvernance », et sa cote globale de « A », en ce qui concerne les « Actions cotées - Incorporation ESG ». En 2020, AGF a également amélioré sa cote globale à « A » sur le plan des « Actions cotées - Actionnariat actif » et des « Titres à revenu fixe - Sociétés non financières ». Dans l'ensemble, AGF a maintenu ou surpassé la cote médiane dans chacun des six modules.

sur le plan de la « Stratégie et Gouvernance », et sa cote globale de en ce qui concerne les « Actions cotées - Incorporation ESG ». En 2020, AGF a également amélioré sa cote globale à « A » sur le plan des « Actions cotées - Actionnariat actif » et des « Titres à revenu fixe - Sociétés non financières ». Dans l'ensemble, AGF a maintenu ou surpassé la cote médiane dans chacun des six modules. AGF a déposé des prospectus auprès des organismes de réglementation canadiens en matière de valeurs mobilières, en prévision du lancement de deux FNB (le FNB Actions mondiales Croissance durable AGF et le FNB Obligations Occasions mondiales AGF) et de deux fonds communs de placement (le Fonds Portefeuille FNB équilibré mondial AGFiQ et le Fonds Portefeuille FNB mondial de revenu AGFiQ), afin de donner plus de choix à ses clients et d'accroître l'étendue de sa distribution par l'entremise de divers instruments de placement.

« Au cours du trimestre et tout au long de la pandémie, nous sommes restés déterminés à appuyer nos clients et à consolider nos relations d'affaires avec nos partenaires, a affirmé Judy Goldring, présidente et chef de la distribution à l'échelle mondiale, AGF. Ces mesures, qui ont produit de solides résultats, un engagement élargi et un intérêt accru en ce qui concerne bon nombre de nos stratégies les plus performantes axées sur les titres mondiaux et sur les alternatifs liquides, nous permettrons de rester au premier plan dans une optique à long terme. »



Pour de plus amples renseignements sur le plan opérationnel d'AGF en cas d'urgence et de pandémie, visitez le site AGF.com.

Faits saillants d'ordre financier :

Le revenu pour le trimestre terminé le 31 août 2020 se chiffrait à 138,7 millions $, contre 107,4 millions $ pour la même période en 2019, et 89,0 millions $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2020.

se chiffrait à contre pour la même période en 2019, et pour le trimestre terminé le Le revenu pour le trimestre terminé le 31 août 2020 comprend une somme de 41,3 millions $ reliée à Smith & Williamson (« S&WHL »), soit un dividende provisoire de 8,8 millions $, reçu en juin, et une distribution spéciale de 32,5 millions $, reçue le 2 septembre 2020.

comprend une somme de reliée à Smith & Williamson soit un dividende provisoire de reçu en juin, et une distribution spéciale de reçue le Le BAIIA ajusté avant les commissions était de 30,1 millions $ pour le trimestre terminé le 31 août 2020, alors qu'il était de 30,2 millions $ pour la même période en 2019 et de 21,2 millions $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2020.

pour le trimestre terminé le alors qu'il était de pour la même période en 2019 et de pour le trimestre terminé le Pour le trimestre terminé le 31 août 2020, AGF a déclaré un revenu net ajusté de 14,8 millions $ (soit 0,19 $ par action après dilution), comparativement à 14,6 millions $ (soit 0,18 $ par action après dilution) pour la période correspondante en 2019, et à un revenu net de 5,3 millions $ (soit 0,07 $ par action après dilution) pour le trimestre terminé le 31 mai 2020.

AGF a déclaré un revenu net ajusté de (soit par action après dilution), comparativement à (soit par action après dilution) pour la période correspondante en 2019, et à un revenu net de (soit par action après dilution) pour le trimestre terminé le À la date de clôture de la transaction de fusion de S&WHL, AGF a reçu une somme en espèces totalisant 177 millions £ (296 millions $CAN), abstraction faite des taxes et des charges non récurrentes et sous réserve de rajustements lors de la clôture. Le 9 septembre 2020, AGF a reçu un produit en espèces de 148,8 millions £ (250,4 millions $CAN), qui provient d'un gain obtenu lors de la vente, et qui, abstraction faite des taxes et des charges non récurrentes, s'élève à environ 96 millions $CAN. Puisque la transaction de fusion est conclue, AGF n'a aucun intérêt financier dans le groupe résultant de la fusion.

abstraction faite des taxes et des charges non récurrentes et sous réserve de rajustements lors de la clôture. Le AGF a reçu un produit en espèces de qui provient d'un gain obtenu lors de la vente, et qui, abstraction faite des taxes et des charges non récurrentes, s'élève à environ Puisque la transaction de fusion est conclue, AGF n'a aucun intérêt financier dans le groupe résultant de la fusion. Le 14 septembre 2020, AGF a utilisé une portion du produit de la vente de sa participation dans Smith & Williamson pour rembourser la totalité de sa facilité de crédit.

(activités poursuivies) Trimestres terminés les Périodes de neuf mois terminées les (en millions de dollars, sauf les montants par action) 31 août 2020 31 mai 2020 31 août 2019 31 août 2020 31 août 2019 Revenu Frais de gestion, frais de conseils, frais d'administration et frais d'acquisition reportés 94,9 88,8 97,3 283,2 290,9 Quote-part de coentreprises 0,6 0,6 0,1 1,3 0,2 Quote-part d'entreprises associées (S&WHL) - - 5,8 - 16,8 Revenu en dividendes, déduction faite de la couverture de change (S&WHL) 41,3 - - 45,8 - Rajustements de la valeur actuelle et autres gains (pertes) 1,9 (0,4) 4,2 4,3 14,3 Total du revenu 138,7 89,0 107,4 334,6 322,2 Frais de vente, frais généraux et frais d'administration 46,1 40,2 47,3 131,6 143,9 BAIIA avant les commissions1 62,6 21,2 29,0 114,1 71,2 BAIIA rajusté avant les commissions1 30,1 21,2 30,2 81,6 89,1 Revenu net 47,3 5,3 14,4 63,5 25,7 Revenu net rajusté1 14,8 5,3 14,6 31,0 37,4 Bénéfice dilué par action 0,60 0,07 0,18 0,80 0,32 Bénéfice dilué rajusté par action1 0,19 0,07 0,18 0,39 0,47 Flux de trésorerie disponibles1 15,5 6,1 9,7 36,1 34,4 Dividende par action 0,08 0,08 0,08 0,24 0,24 Dette à long terme 194,3 199,9 158,9 194,3 158,9

(fin de la période) Trimestres terminés les (en millions $ CAN) 31 août 2020 31 mai 2020 29 février 2020 30 novembre 2019 31 août 2019 Actif géré de FCP2 19 232 18 259 18 492 19 346 18 839 Actif géré de comptes institutionnels,

de sous-conseillers et de FNB 9 252 9 591 10 313 10 755 10 391 Actif géré de clients privés 5 773 5 624 5 905 6 100 5 778 Actif géré de la plateforme d'alternatifs privés3 2 755 2 862 2 716 2 580 2 413 Total de l'actif géré (y compris l'actif géré de la plateforme d'alternatifs privés) 37 012 36 336 37 426 38 781 37 421 Rachats nets de FCP2 (22) (93) (344) (181) (103) Actif géré quotidien moyen de FCP2 18 879 17 386 19 462 19 015 18 915

1 Le BAIIA avant les commissions (bénéfice avant intérêts, impôts, amortissements et commissions de vente reportées), le BAIIA rajusté avant les commissions, le revenu net rajusté, le bénéfice dilué rajusté par action et les flux de trésorerie disponibles ne sont pas des mesures conformes aux IFRS. La Société utilise des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer son rendement global et faciliter la comparaison des résultats trimestriels et annuels d'une période à l'autre. Ces mesures nous permettent d'évaluer nos activités de gestion de placements sans tenir compte de l'effet des éléments hors exploitation. Elles peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Ces mesures non conformes aux IFRS et les rapprochements avec les IFRS, lorsqu'il y a lieu, sont énoncés dans le rapport de gestion disponible sur le site www.agf.com.



2 L'actif géré de FCP comprend l'actif géré de FCP de détail, celui de fonds en gestion commune et celui de clients institutionnels ayant investi dans des séries personnalisées et offertes dans le cadre de FCP.

3 Représente le capital engagé ou investi donnant droit à des commissions par AGF et d'investisseurs externes par l'entremise de coentreprises. La portion d'AGF à l'égard de cet engagement s'élève à 207,4 millions $,dont 146,1 millions $ont été versés au 31 août 2020.

AGF donnera une conférence téléphonique afin de commenter ces résultats aujourd'hui à 11 h (HE).



La webémission audio en direct et les documents d'appoint (en anglais seulement) seront disponibles sur le site Web d'AGF à www.agf.com ou à https://edge.media-server.com/mmc/p/dfgu2kmg (en anglais seulement). Vous pourrez aussi y accéder en composant sans frais en Amérique du Nord le 1-800-708-4540(code d'accès : 49913104).



La discussion et les documents d'appoint seront archivés et accessibles à partir du même lien que la webémission, dans les 24 heures qui suivront la conférence téléphonique.





∞ Ce communiqué est présenté aux fins d'information seulement. Il ne constitue pas une offre d'achat ou une sollicitation visant une offre de vente d'actions de catégorie B sans droit de vote d'AGF. L'importante offre publique de rachat dont il est question dans le présent communiqué n'est pas encore entrée en vigueur. L'offre de rachat d'actions de catégorie B sans droit de vote d'AGF ne sera faite que conformément à une note d'information relative à une offre publique de rachat publiée séparément, qui contiendra tous les détails de l'importante offre publique de rachat et qui sera déposée auprès des organismes de réglementation en matière de valeurs mobilières, avant d'être expédiée par la poste aux actionnaires d'AGF.



* L'organisme « PRI » travaille avec son réseau international de signataires afin d'appliquer les six Principes pour l'investissement responsable. Les objectifs visés sont de comprendre quelles sont les conséquences des questions d'ordre environnemental, social et de gouvernance (ESG) sur l'investissement et de soutenir les signataires en intégrant ces questions dans le cadre des décisions portant sur l'investissement et l'actionnariat. Le rapport d'évaluation est conçu pour fournir une rétroaction aux signataires, de façon à les appuyer dans leur processus constant d'apprentissage et d'amélioration. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des PRI et des rapports d'évaluation, veuillez consulter le site Web https://www.unpri.org/reporting. Pour consulter la page consacrée à l'adhésion d'AGF aux PRI (en anglais seulement), veuillez cliquer ici.

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l'échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l'excellence en matière de gestion de placements par l'entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d'investissement d'AGF s'étend à l'échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu'aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d'entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.



AGF a des bureaux et des équipes de service de l'exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré de 37 milliardsde dollars, AGF offre ses produits et services à plus d'un million d'investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Adrian Basaraba

Vice-président principal et chef des finances

416-865-4203, InvestorRelations@agf.com

Baoqin Guo

Vice-présidente, Finances

416-865-4228, InvestorRelations@agf.com

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs portant sur La Société de Gestion AGF Limitée, notamment sur ses activités, sa stratégie et sa performance financière prévue, sur sa situation financière, ainsi que sur son intention de lancer une importante offre publique de rachat. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés qui sont par nature prévisionnels et relatifs à des événements ou à des situations futurs, ou comprennent des termes comme « prévoir »,« anticiper »,« compter »,« planifier »,« croire »,« juger »,« estimer »,ou les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables ou des verbes employés au futur ou au conditionnel. De plus, tout énoncé portant sur la performance financière future (y compris les produits, le résultat ou les taux de croissance), les stratégies commerciales courantes ou les perspectives, le rendement des fonds et nos décisions futures possibles, est considéré comme un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, dont la croissance prévue, les résultats d'exploitation, les perspectives commerciales, le rendement et les occasions d'affaires. Bien que nous considérions ces facteurs et hypothèses comme raisonnables selon les informations disponibles présentement, ils pourraient être erronés. Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles et sur les projections d'événements futurs et sont intrinsèquement assujettis, entre autres, aux risques, aux incertitudes et aux hypothèses à l'égard de notre exploitation, aux facteurs économiques et à l'industrie des services financiers en général. Ils ne garantissent pas les résultats futurs, et les événements et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux présentés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs que nous avons faits en raison, notamment, de facteurs de risque importants, y compris la valeur de notre actif géré, le volume de ventes et de rachats de nos produits de placement, le rendement de nos fonds de placement ainsi que des gestionnaires et des conseillers de portefeuilles, les décisions des clients relatives à la répartition de l'actif, les produits à venir, les niveaux de frais adoptés par la concurrence pour les produits de gestion de placements et l'administration, les échelles de rémunération des courtiers adoptées par la concurrence et la rentabilité de nos activités de gestion de placements, ainsi que de facteurs liés à l'économie, à la politique et au marché en général en Amérique du Nord et à l'échelle internationale, les taux d'intérêt et de change, les marchés des actions mondiales et financiers, la concurrence, la fiscalité, l'évolution des règlements gouvernementaux, les procédures judiciaires ou réglementaires imprévues, les changements technologiques, la cybersécurité, les effets possibles d'une guerre ou d'activités terroristes, l'apparition d'une maladie ayant des répercussions sur l'économie à l'échelle locale, nationale ou internationale (telle que la COVID-19), les catastrophes naturelles et les perturbations touchant les infrastructures publiques, telles que les transports, les communications, l'alimentation en électricité ou en eau potable ou tout autre événement catastrophique et notre capacité de réaliser les opérations stratégiques et de mener à bien l'intégration d'acquisitions et de retenir le personnel clé. Nous tenons à souligner que la liste qui précède n'est pas exhaustive. Le lecteur doit examiner attentivement cette liste et d'autres facteurs et ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Nous ne sommes pas tenus de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres (et déclinons expressément pareille obligation), sauf si les lois applicables l'exigent expressément. Pour plus de détails sur les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels, se reporter à la section « Facteurs de risque et gestion des risques » du rapport de gestion de 2019.