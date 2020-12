AGF Management : La Société de Gestion AGF Limitée déclare un dividende pour le quatrième trimestre de 2020

Le 18 décembre 2020, le conseil d'administration de La Société de Gestion AGF Limitée a déclaré un dividende de 0,08 $par action pour les actions de catégorie Bsans droit de vote et pour les actions ordinaires de catégorie A avec droit de vote de la Société. Ce dividende sera payable le 18 janvier 2021aux actionnaires inscrits au 8 janvier 2021.

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l'échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l'excellence en matière de gestion de placements par l'entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d'investissement d'AGF s'étend à l'échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu'aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d'entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.



AGF a des bureaux et des équipes de service de l'exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré de plus de 38 milliardsde dollars, AGF offre ses produits et services à plus d'un million d'investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

