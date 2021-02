AGF Management : Tendances en matière de retraite – Devez-vous adapter votre plan?

Aperçus des marchés

Auteur : Choix judicieux

Imprimer

L'article ci-dessous concerne les investisseurs canadiens uniquement.

On assiste toutefois à l'émergence de nouvelles tendances en matière de retraite. C'est pourquoi une meilleure compréhension de ces changements vous aidera à prévoir votre retraite.

1. Nous vivons plus longtemps À 65 ans, l'espérance de vie moyenne pour les hommes et les femmes est aujourd'hui de 85 ans et 87 ans, respectivement.1

2. Nous prenons notre retraite tôt La plupart d'entre nous arrêtons de travailler une fois à la retraite. Or, cela intervient tôt, puisque l'âge moyen du départ à la retraite est de 64 ans au Canada.2

3. Nous ne sommes pas préparés Quatre Canadiens sur dix de plus de 55 ans déclarent ne pas avoir épargné suffisamment pour la retraite et près de la moitié n'ont pas de plan financier.3

4. La COVID-19 a des conséquences Un Canadien sur quatre n'a pas été en mesure d'épargner pour la retraite4 et un sur trois affirme qu'il devra prendre sa retraite plus tard que prévu en conséquence de la COVID-19.5

Le fait de prendre sa retraite tôt et la perspective d'une longue vie semblent en tous points avantageux, mais ils soulignent la nécessité de commencer à planifier longtemps à l'avance. Les cotisations à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) et à un compte d'épargne libre d'impôt (CELI) constituent deux moyens parmi les plus efficaces de vous assurer des économies adéquates en vue de votre retraite.

Pour en savoir plus sur les moyens d'économiser et d'investir en prévision de votre retraite, communiquez avec votre conseiller financier. Avant d'entreprendre vos recherches, lisez cet article sur Comment choisir son conseiller financier.

1 Source : Statistique Canada. Tableau 13-10-0114-01 Espérance de vie et autres éléments de la table de mortalité, Canada, toutes les provinces excepté l'Île-du-Prince-Édouard.

2 Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0060-01 Âge de la retraite selon la catégorie de travailleur, données annuelles.

3 Source : Sondage RBC sur l'autonomie financière à la retraite, février 2020.

4 Source : Statistique Canada.

5 Source : Edward Jones Canada, The Four Pillars of the New Retirement (June 25, 2020).



Les commentaires contenus dans cet article sont fournis à titre de renseignements d'ordre général. Ils ne devraient pas être considérés comme des conseils personnels en matière de placement ou d'impôt. Nous avons pris les mesures nécessaires pour nous assurer de l'exactitude de ces commentaires au moment de leur publication, mais cette exactitude n'est pas garantie. Les conditions du marché peuvent influer sur les décisions de placement découlant de l'utilisation ou prises sur la foi des renseignements contenus dans cet article.





Le contenu de ce site Web est présenté à des fins d'information générale et d'éducation. Il n'est pas destiné à procurer des conseils personnalisés, notamment en matière d'investissement, de finance, de droit, de comptabilité, d'impôt ou de tout autre sujet. Veuillez consulter votre propre conseiller spécialisé en ce qui concerne votre situation personnelle.





La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF »), un émetteur assujetti au Canada, est une société indépendante formée de sociétés en propriété exclusive de gestion d'actifs diversifiés à l'échelle mondiale. Les filiales de gestion de placements d'AGF sont Placements AGF Inc. (« PAGFI »), AGF Investments America Inc. (« AGFA »), Gestion de placements Highstreet (« Highstreet »), AGF Investments LLC (anciennement FFCM LLC) (« AGFUS »), AGF International Advisors Company Limited (« AGFIA »), Doherty & Associate Ltd. (« Doherty ») et Cypress Capital Management Ltd. (« CCM »). PAGFI, Highstreet, Doherty et CCM sont inscrites à titre de gestionnaires de portefeuille auprès de diverses commissions des valeurs mobilières canadiennes, de même qu'auprès d'autres organismes canadiens. AGFA et AGFUS sont inscrites aux États-Unis à titre de conseillers en placement. AGFIA est réglementée par la Central Bank of Ireland et est inscrite auprès de l'Australian Securities & Investments Commission. Les filiales de gestion de placement d'AGF gèrent plusieurs mandats comprenant des actions, des titres à revenu fixe et des éléments d'actif équilibrés.





MC Le logo « AGF » et MD « Choix judicieux » sont des marques déposées de La Société de Gestion AGF Limitée et sont utilisés aux termes de licences.





Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l'échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l'excellence en matière de gestion de placements par l'entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d'investissement d'AGF s'étend à l'échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu'aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d'entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter AGF.com. Ⓒ 2021 La Société de Gestion AGF Limitée. Tous droits réservés.