AGF Management : Votre enfant fait-il des études secondaires?

Des règles particulières s'appliquent aux bénéficiaires de la SCEE âgés de 16 et 17 ans

L'article ci-dessous concerne les investisseurs canadiens uniquement.

Le saviez-vous? Les épargnes REEE (Régime enregistré d'épargne-études) peuvent être accrues grâce aux programmes d'épargne-études gouvernementaux, dont la Subvention canadienne pour l'épargne-études (SCEE). Toutefois, il est important de noter qu'en ce qui concerne la SCEE, des règles particulières s'appliquent dans le cas d'un bénéficiaire âgé de 16 ou 17 ans.

Faits saillants sur la Subvention canadienne pour l'épargne-études (SCEE)

Tous les REEE sont admissibles à la SCEE de base.

Le gouvernement du Canada versera directement dans votre REEE la subvention correspondant à un pourcentage de vos cotisations.

La SCEE de base permet d'obtenir 0,20 $ pour chaque dollar cotisé, jusqu'à concurrence de 500 $ (20 % pour la première tranche de 2 500 $ de cotisations annuelles par bénéficiaire) par année.

La subvention maximale à vie est de 7 200 $ par bénéficiaire.

La SCEE versée dans un REEE familial peut être utilisée par n'importe quel bénéficiaire du REEE jusqu'au maximum à vie de 7 200 $ par bénéficiaire.

Si vous ne pouvez pas faire de cotisations une année, vous avez la possibilité de vous rattraper au cours des années ultérieures, en versant plus de 2 500 $. Vous pourriez ainsi recevoir jusqu'à 1 000 $ de SCEE de base par année civile, à condition de disposer de droits inutilisés de cotisation à un REEE.

Règles particulières dans le cas d'un bénéficiaire âgé de 16 ou 17 ans

Les bénéficiaires qui auront 16 et 17 ans dans l'année civile en cours sont admissibles à la SCEE si l'une des deux conditions suivantes est satisfaite :

Un minimum de 2 000 $ de cotisations annuelles a été versé au REEE au nom du bénéficiaire, sans qu'il y ait eu de retrait, avant l'année pendant laquelle il atteint l'âge de 15 ans; Un minimum de 100 $ de cotisations annuelles a été versé au REEE au nom du bénéficiaire, sans qu'il y ait eu de retrait, au cours de quatre années (qui n'ont pas besoin d'être consécutives), et ce, avant la fin de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 15 ans.

Étude de cas 1

Mon fils avait 17 ans lorsque j'ai établi un REEE familial pour mes deux plus jeunes enfants l'année dernière. Il n'a pas été désigné à titre de bénéficiaire à ce moment-là parce que nous savions qu'il ne serait pas admissible à la Subvention canadienne pour l'épargne-études (SCEE). Est-il possible d'ajouter son nom au régime pour qu'il puisse utiliser les subventions accumulées au nom de mes deux autres enfants?

Oui. Il peut être ajouté au compte avant qu'il atteigne l'âge de 21 ans. Il pourra ainsi profiter des subventions, car ces dernières sont partagées dans un REEE familial.

Étude de cas 2

Je souhaite ouvrir un régime enregistré d'épargne-études (REEE) pour ma fille âgée de 15 ans. Elle n'a jamais été désignée à titre de bénéficiaire d'un REEE. Sera-t-elle admissible à recevoir des subventions lorsque le REEE sera établi?

Elle est admissible à recevoir des subventions pour toute cotisation versée pendant l'année avant le début de l'année où elle atteint l'âge de 16 ans. Si le souscripteur cotise 2 000 $ (et ne les retire pas) avant le début de l'année où la bénéficiaire atteint ses 16 ans, celle-ci sera également admissible à recevoir des subventions pour toute cotisation versée au cours des années où elle atteint 16 et 17 ans.

Consultez votre conseiller financier pour plus de détails sur la façon de commencer à épargner pour des études, et visitez le site AGF.com/REEE.

Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement.

Les renseignements contenus dans cet article sont fournis à titre de renseignements d'ordre général. Ils ne devraient pas être considérés comme des conseils personnels en matière de placement ou d'impôt. Nous avons pris les mesures nécessaires pour nous assurer de l'exactitude de ces commentaires au moment de leur publication, mais cette exactitude n'est pas garantie. Les conditions du marché peuvent influer sur les décisions de placement découlant de l'utilisation ou prises sur la foi des renseignements contenus dans cet article.

Le contenu de ce site Web est présenté à des fins d'information générale et d'éducation. Il n'est pas destiné à procurer des conseils personnalisés, notamment en matière d'investissement, de finance, de droit, de comptabilité, d'impôt ou de tout autre sujet. Veuillez consulter votre propre conseiller spécialisé en ce qui concerne votre situation personnelle.

La Société de Gestion AGF Limitée (AGF), un émetteur assujetti au Canada, est une société indépendante formée de sociétés en propriété exclusive de gestion d'actifs diversifiés à l'échelle mondiale. Les filiales de gestion de placements d'AGF sont Placements AGF Inc. (PAGFI), AGF Investments America Inc. (AGFA), Gestion de placements Highstreet (Highstreet), AGF Investments LLC (anciennement FFCM LLC) (AGFUS), AGF International Advisors Company Limited (AGFIA), Doherty & Associate Ltd. (Doherty) et Cypress Capital Management Ltd. (CCM). PAGFI, Highstreet, Doherty et CCM sont inscrites à titre de gestionnaires de portefeuille auprès de diverses commissions des valeurs mobilières canadiennes, de même qu'auprès d'autres organismes canadiens. AGFA et AGFUS sont inscrites aux États-Unis à titre de conseillers en placement. AGFIA est réglementée par la Central Bank of Ireland et est inscrite auprès de l'Australian Securities & Investments Commission. Les filiales de gestion de placement d'AGF gèrent plusieurs mandats comprenant des actions, des titres à revenu fixe et des éléments d'actif équilibrés.

MD Le logo « AGF » et « Choix judicieux » sont des marques déposées de La Société de Gestion AGF Limitée et sont utilisés aux termes de licences.

