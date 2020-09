AGF Management : et SAF Group élargissent leur partenariat pour saisir de nouvelles occasions sur le marché du crédit privé

La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF »)a annoncé aujourd'hui qu'elle renforce son engagement à l'égard des investissements alternatifs privés, en élargissant son partenariat avec SAF Group (« SAF »),et se donne l'occasion d'accroître sa participation avec le temps.



« Le capital que nous avons reçu à la suite de la conclusion de la fusion de Smith & Williamson et de Tilney permet à AGF de redéployer du capital de plusieurs façons, notamment pour saisir de nouvelles occasions de croissance telles que celles dans le domaine des alternatifs privés. Grâce à notre partenariat élargi avec SAF, nous cherchons à offrir à nos clients de partout dans le monde des occasions supplémentaires et peu communes d'investissement dans des créances privées », a déclaré Kevin McCreadie, chef de la direction et chef des investissements, AGF.



AGF a conclu une entente définitive avec SAF qui permet à AGF de tirer un revenu à partir d'honoraires fondés sur les frais de gestion prélevés relativement à certains fonds de SAF et de tout nouveau fonds de crédit privé. AGF pourra exercer ce droit en tout temps, au cours des 12 prochains mois. Quoique l'élargissement du partenariat d'AGF avec SAF vise initialement l'apport de nouveaux produits de placement sur le marché, y compris un fonds à ciblage opportun, à la fin de 2020, l'entente permet également d'ouvrir la voie vers l'instauration ultérieure d'une coentreprise de crédit privé, qui sera bien positionnée pour tirer parti de la croissance attendue en matière de placements sur le marché des créances privées.



« L'évolution du partenariat entre SAF et AGF nous permettra d'améliorer notre position à titre de société de premier plan en matière de crédit privé, afin de tirer parti de l'énorme croissance qui est prévue sur le marché des créances privées, a affirmé Ryan Dunfield, fondateur et chef de la direction de SAF. À mesure que nous apporterons de nouvelles occasions d'investissement sur le marché, l'expertise d'AGF et la portée de son exploitation seront avantageuses pour SAF et ses investisseurs actuels et futurs, puisqu'elles nous permettront de continuer à nous concentrer uniquement sur la gestion de nos placements et de nos sociétés en commandite. »



Plus tard cette année, AGF et SAF prévoient d'offrir initialement une stratégie de prêts directs axée sur les créances privées, aux investisseurs institutionnels et aux particuliers bien nantis. La stratégie visera à procurer des solutions d'acquisition de capital d'origine, des produits de crédit structuré et des prêts, aux entreprises des marchés intermédiaire et intermédiaire inférieur, principalement au Canada et aux États-Unis. Les associés généraux devraient s'engager à verser 15 millions $ de capital à l'égard du nouveau fonds de crédit privé. Par la suite, AGF et SAF mettront en marché des produits ayant divers profils de rendement et de liquidité, et qui seront conçus pour répondre aux besoins d'une plus vaste clientèle, dans différents segments du marché des investisseurs.



« Depuis le lancement de notre plateforme d'actifs alternatifs privés en 2014, l'un des objectifs a été de produire un revenu constant, et surtout de toucher, pour les actionnaires, des honoraires fondés sur les frais de gestion, a déclaré Adrian Basaraba, chef des finances, AGF. La collaboration élargie avec SAF, qui renforce la présence d'AGF dans le domaine du crédit privé, permettra d'atteindre graduellement cet objectif, tout en offrant une réponse à nos clients qui veulent avoir accès à des catégories d'actifs non corrélés pour mieux s'adapter à la dynamique des marchés en évolution. »

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l'échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l'excellence en matière de gestion de placements par l'entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d'investissement d'AGF s'étend à l'échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu'aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d'entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.



AGF a des bureaux et des équipes de service de l'exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré de 37 milliardsde dollars, AGF offre ses produits et services à plus d'un million d'investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

SAF Group (« SAF »),fondée en 2014, est l'un des principaux fournisseurs de capital alternatif au Canada, spécialisé dans les produits financiers sur mesure. Son engagement représente, à ce jour, plus de 2,0 milliards $de transactions et d'investissements dans plus de 25 entreprises. L'équipe chargée du crédit au sein de SAF compte plus de 15 professionnels de l'investissement, qui gèrent des actifs dans des industries évolutives à forte intensité de capital. L'équipe a démontré son savoir-faire auprès d'entreprises dans les secteurs de l'énergie, de l'exploitation minière et des matériaux ainsi que des services financiers, en plus d'avoir effectué des déploiements opportuns de capital dans le cadre de mises en commun sans droit de regard et de fonds à capital fermé.



SAF Group, qui possède des bureaux à Calgary, en Alberta, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, s'appuie sur une équipe de spécialistes du secteur des ressources, de même que sur ses propres équipes de recherche et d'opérations, ainsi que sur un réseau important de professionnels de l'investissement, pour offrir des solutions souples de capital à long terme à des entreprises publiques et privées, tout en procurant aux investisseurs des rendements stables et attrayants, qui sont rajustés en fonction du risque.

