AGF Management : La Société de Gestion AGF Limitée annonce ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2021

La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF »ou la « Société »)(« TSX : AGF.B »)a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre terminé le 31 mai2021.



AGF a déclaré un actif géré et des actifs donnant droit à des commissions1 de 40,8 milliards $,par rapport à 35,8 milliards $au 31 mai2020.



« Même si la pandémie a persisté pendant un autre trimestre, nos chiffres de ventes ont poursuivi leur élan, ce qui nous a permis de continuer d'étendre notre clientèle et d'atteindre de nouveaux marchés, a déclaré Kevin McCreadie, chef de la direction et chef des investissements, AGF. De plus, comme nous avons maintenu une position particulière, nous avons été en mesure de continuer de réaffecter du capital à notre stratégie de croissance stratégique, afin de procurer de la valeur à nos actionnaires, en diversifiant davantage nos actifs et nos flux de rentrées, tout en mettant l'accent sur de nouvelles relations d'affaires et de nouvelles occasions d'investir des capitaux, dans le cadre de nos activités liées aux alternatifs privés. »



« Afin de reconnaître nos solides résultats, notre position financière avantageuse et notre confiance face à l'avenir de nos affaires, le Conseil de direction d'AGF a approuvé une augmentation de 12,5 %du dividende trimestriel »,a ajouté M. McCreadie.



Les ventes nettes de fonds communs de placement (« FCP »)d'AGF se sont accrues de 501 millions $sur douze mois, et totalisaient 408 millions $pour le deuxième trimestre de 2021, contre des rachats nets de 93 millions $pour le deuxième trimestre de 2020. Abstraction faite des flux nets provenant de clients institutionnels ayant investi dans des FCP, les ventes nettes de FCP de détail s'élevaient à 431 millions $pour le deuxième trimestre de 2021, contre des rachats nets de 93 millions $pour la même période de 2020. Les ventes brutes de FCP d'AGF totalisaient 1 060 millions $pour le trimestre, ce qui représente une amélioration de 108 %par rapport à 2020. Alors que les ventes nettes étaient en baisse de 17 %dans l'ensemble du secteur, en comparaison avec le premier trimestre de 2021, les ventes nettes de FCP d'AGF étaient en hausse de 6 %,par rapport au premier trimestre de 2021.



La croissance des ventes de FCP s'est poursuivie en juin, puisqu'AGF a déclaré des ventes nettes de FCP de 76 millions $au 28 juin2021, contre des rachats nets de 32 millions $pour la même période en 2020. Les ventes brutes de FCP ont augmenté de 87 %d'une année sur l'autre.



« Nous constatons les effets d'une approche agnostique quant aux instruments, particulièrement l'accélération des ventes dans des séries associées à des services à honoraires et des comptes à gestion distincte, de même que l'intérêt suscité par le lancement de nos produits innovateurs d'alternatifs privés »,a affirmé Judy Goldring, présidente et chef de la distribution à l'échelle mondiale, AGF.



Faits saillants sur le plan des affaires :

Dans le cadre de son partenariat élargi avec SAF Group, AGF est prête à réaliser la mise en œuvre de ses produits de crédit privé, qui s'adressent à la fois aux investisseurs institutionnels et aux clients de détail canadiens. Ainsi, la société en commandite AGF SAF Private Credit Limited Partnership et la Fiducie de crédit privé AGF SAF devraient clôturer leur premier appel public à l'épargne au troisième trimestre de 2021.

Après la fin de notre trimestre d'exercice, l'un des placements alternatifs privés à long terme d'AGF, géré par SAF, a été entièrement monétisé. Par conséquent, AGF a reçu une distribution finale en espèces de 5,9 millions $. Au 31 mai 2021, la valeur comptable du placement à long terme s'élevait à 5,8 millions $. De plus, par l'entremise de sa participation dans la coentreprise, AGF a reçu un intéressement de 2,4 millions $, dont 0,2 million $ a été inscrit à titre d'actif d'investissement dans des coentreprises, au 31 mai 2021. Le reste du montant sera comptabilisé en tant que revenu, au troisième trimestre .

AGF a annoncé une entente définitive avec Instar Group Inc. (« Instar ») visant à conclure une relation de coentreprise relativement à InstarAGF Asset Management Inc. (« InstarAGF »), à la suite de la création de deux produits phares, soit les fonds InstarAGF Essential Infrastructure Fund I et II (collectivement, les « Fonds InstarAGF »). AGF conservera son droit de participation dans les Fonds InstarAGF, de même que dans un troisième produit (« Fund III »), en cours de préparation et qui sera géré par Instar, et qu'AGF a convenu d'appuyer au moyen d'un engagement prévu de capitaux s'élevant à 50 millions $US.

La coentreprise qu'AGF a formée avec WaveFront Global Asset Management Corp., soit AGFWave Asset Management Inc. (« AGFWave »), a lancé sa première stratégie sur le marché, le mandat Hwabao China New Era Infrastructure, conjointement avec ses partenaires stratégiques, Hwabao WP Fund Management et J Royal Asset Management. Le mandat d'infrastructure s'adresse aux investisseurs admissibles en Chine, de même qu'aux institutions de partout dans le monde qui cherchent à participer au marché chinois. Ce nouveau mandat innovateur - visant à la fois les infrastructures traditionnelles et les nouvelles infrastructures - réunit les compétences d'AGF et de Hwabao en matière d'investissement quantitatif, pour ces marchés en croissance rapide procurant divers moyens de participer à l'économie numérique robuste et croissante de la Chine, de même qu'à l'engagement à l'égard de la carboneutralité.

a lancé sa première stratégie sur le marché, le mandat Hwabao China New Era Infrastructure, conjointement avec ses partenaires stratégiques, Hwabao WP Fund Management et Asset Management. Le mandat d'infrastructure s'adresse aux investisseurs admissibles en Chine, de même qu'aux institutions de partout dans le monde qui cherchent à participer au marché chinois. Ce nouveau mandat innovateur - visant à la fois les infrastructures traditionnelles et les nouvelles infrastructures - réunit les compétences d'AGF et de Hwabao en matière d'investissement quantitatif, pour ces marchés en croissance rapide procurant divers moyens de participer à l'économie numérique robuste et croissante de la Chine, de même qu'à l'engagement à l'égard de la carboneutralité. Dans le cadre du concours des Wealth Professional Awards de 2021, AGF a reçu le prix « Innovation numérique de l'année », en plus d'être nommée « Employeur de choix ». Ces distinctions témoignent clairement des deux facteurs clés qui ont valu à AGF sa réussite au cours de l'année dernière : l'accélération de la transformation numérique et l'engagement des employés.

« Tout au long de l'année qui vient de s'écouler, nous avons été déterminés à accueillir les commentaires de nos employés, par l'intermédiaire d'une série de sondages, afin de mieux comprendre notre personnel, relativement à notre culture, ainsi qu'à la diversité et à l'inclusion, a ajouté Mme Goldring. Nous avons accordé la priorité à la santé mentale de nos employés, de même qu'à l'importance de maintenir leur engagement à l'égard d'AGF. Nous avons ainsi amélioré notre culture, ce qui a permis à tous les intervenants de connaître la réussite, et nous a valu la reconnaissance du secteur. »



Pour de plus amples renseignements sur le sujet AGF prend des mesures de précaution face à la COVID-19, visitez le site AGF.com.

Faits saillants sur le plan financier :

« Encore une fois ce trimestre, nous avons obtenu un solide chiffre de ventes de FCP qui produiront désormais un revenu, alors que nous continuons de bénéficier des effets de nos dépenses axées sur notre réussite. Ainsi, la discipline de gestion des dépenses que nous avons mise en place nous a permis de maintenir la stabilité de nos dépenses et de nos activités de base »,a souligné M. McCreadie.

Les frais de gestion, de conseil et d'administration et les frais d'acquisition reportés se chiffraient à 108,6 millions $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2021, alors qu'ils étaient de 88,8 millions $ pour la période correspondante en 2020. L'augmentation de revenu est attribuable à la croissance des ventes, de l'actif géré quotidien moyen de FCP et du taux de revenu moyen, sous l'effet de la composition de nos produits.

La croissance considérable des ventes de FCP au deuxième trimestre a entraîné une augmentation des frais de vente, frais généraux et frais d'administration, associés à une rémunération variable fondée sur les ventes et les rendements, pendant la période. Les frais de vente, frais généraux et frais d'administration se chiffraient à 47,1 millions $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2021, par rapport à 40,2 millions en 2020. De plus, la hausse du cours de l'action AGF.B, qui s'est produite pendant le trimestre, a donné lieu à une rémunération fondée sur des actions supérieure, selon l'évaluation à la valeur du marché. Cette augmentation des frais variables a été compensée en partie par l'attention particulière qu'apporte constamment la direction d'AGF à la maîtrise des dépenses.

Le BAIIA avant les commissions pour le trimestre terminé le 31 mai 2021 s'élevait à 28,2 millions $, alors qu'il était de 21,2 millions $ pour la période comparable de 2020.

Les commissions de ventes reportées pour le trimestre terminé le 31 mai 2021 atteignaient 17,7 millions $, par rapport à 10,3 millions $ pour la même période en 2020.

Le revenu net pour le trimestre terminé le 31 mai 2021 était de 5,0 millions $ (bénéfice dilué par action de 0,07 $), par rapport à 5,3 millions $ (bénéfice dilué par action de 0,07 $) pour la même période en 2020. La croissance des ventes de FCP, de même que la hausse du cours de l'action de la Société pendant le trimestre, ont donné lieu à une augmentation de la rémunération variable fondée sur les ventes, les commissions de ventes reportées et la rémunération fondée sur des actions, et ont été pleinement comptabilisées pendant la période, ce qui a entraîné une incidence négative de 0,12 $ sur le bénéfice par action, en comparaison avec 2020.

Trimestres terminés les Semestres terminés les (en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) 31 mai 2021 28 février 2021 31 mai 20201 31 mai 2021 31 mai 20201 Revenu Frais de gestion, frais de conseil et frais d'administration, et frais d'acquisition reportés 108,6 102,9 88,8 211,5 188,2 Quote-part du résultat des coentreprises 0,1 0,8 0,6 0,9 0,7 Autre produit tiré d'accords donnant droit à des commissions 0,4 - - 0,4 - Revenu en dividendes (S&WHL) - - - - 4,5 Ajustements de la juste valeur et autres produits 0,4 3,6 (0,4) 3,9 2,3 Total du revenu 109,5 107,3 89,0 216,7 195,7 Frais de vente, frais généraux et frais d'administration 47,1 48,0 40,2 95,1 85,5 Commissions de ventes reportées 17,7 15,5 10,3 33,3 22,8 BAIIA avant les commissions2 28,2 26,8 21,2 54,7 51,3 BAIIA 10,5 11,3 10,9 21,4 28,5 Revenu net 5,0 5,6 5,3 10,6 16,1 Bénéfice dilué par action 0,07 0,08 0,07 0,15 0,20 Flux de trésorerie disponibles2 10,4 10,5 6,1 20,9 20,6 Dividende par action 0,08 0,08 0,08 0,16 0,16 Dette à long terme - - 199,9 - 199,9

(fin de la période) Trimestres terminés les (en millions de dollars canadiens) 31 mai 2021 28 février 2021 30 novembre 2020 31 août 2020 31 mai 2020 Actif géré de FCP3 22 290 21 394 20 322 19 232 18 259 Actif géré de comptes institutionnels, de sous-conseillers et de FNB 9 713 9 403 9 638 9 252 9 591 Actif géré de clients privés 6 689 6 300 6 043 5 773 5 624 Actif géré de la plateforme d'alternatifs privés4,5 134 142 227 178 173 Total de l'actif géré4 38 826 37 239 36 230 34 435 33 647 Actifs donnant droit à des commissions et provenant d'alternatifs privés4,5 1 983 2 012 2 038 2 029 2 115 Total de l'actif géré et des actifs donnant droit à des commissions5 40 809 39 251 38 268 36 464 35 762 Ventes nettes (rachats nets) de FCP3 408 385 88 (22) (93) Actif géré quotidien moyen de FCP3 22 011 21 118 19 487 18 879 17 386

1 Veuillez vous reporter à la note 3 des états financiers consolidés de 2020 pour obtenir de plus amples renseignements sur l'adoption de la norme IFRS 16.

2 Le BAIIA avant les commissions (bénéfice avant intérêts, impôts, amortissements et commissions de vente reportées) et les flux de trésorerie disponibles ne sont pas des mesures conformes aux IFRS. La Société utilise des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer son rendement global et faciliter la comparaison des résultats trimestriels et annuels d'une période à l'autre. Ces mesures nous permettent d'évaluer nos activités de gestion de placements sans tenir compte de l'effet des éléments hors exploitation. Elles peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Ces mesures non conformes aux IFRS et les rapprochements avec les IFRS, lorsqu'il y a lieu, sont énoncés dans le rapport de gestion disponible sur le site www.agf.com.

3 L'actif géré de FCP comprend celui de FCP de détail, celui de fonds en gestion commune et celui de clients institutionnels ayant investi dans des séries personnalisées et offertes dans le cadre de FCP.

4 L'actif géré global et l'actif géré de la plateforme d'alternatifs privés ont fait l'objet d'une reclassification et d'un retraitement afin de faire abstraction de l'actif géré provenant de coinvestissements, aux fins de comparaison.

5 Les actifs donnant droit à des commissions représentent les actifs dans lesquels AGF détient des intéressements et touche des commissions récurrentes, sans toutefois détenir une participation dans les sociétés assumant la gestion de tels actifs.

