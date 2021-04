AGF Management : La durabilité compte…

Aperçus des marchés

Auteur : Choix judicieux

Près de 70 % de la surface du globe est recouverte d'eau, dont seulement 2,5 % d' eau douce. Seulement 1 % de l' eau présente sur la Terre est utilisable . Le reste des réserves d' eau douce est figé dans des glaciers ou emprisonné sous terre.

Chaque année, 1/3 de la production alimentaire mondiale destinée à la consommation humaine est perdue

ou gaspillée .

Source : Plateforme technique sur l'évaluation et la réduction des pertes et du gaspillage alimentaires- Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/flw-data Si les aliments perdus et gaspillés étaient rassemblés pour former un pays, celui-ci serait le troisième plus gros émetteur de CO 2 (gaz à effet de serre) - derrière la Chine et les États-Unis.

Pertes et déchets alimentaires. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. http://www.fao.org/nr/sustainability/pertes-et-dechets-alimentaires/fr/

À l'échelle mondiale, 91 % du plastique n'est pas recyclé . On estime à 8 millions de tonnes métriques - soit 5 sacs d'épicerie remplis de plastique pour chaque pied (3.5 cm) de la ligne de côte - la quantité de plastique qui se retrouve dans l'océan chaque année.

Sources : https://www.nationalgeographic.org/article/whopping-91-percent-plastic-isnt-recycled 1 décès sur 9 dans le monde est dû à la pollution de l'air .

Source : Hannah Ritchie et Max Roser (2017) - Air Pollution. Publié sur le site Web OurWorldInData.org. Extrait de : https://ourworldindata.org/air-pollution [Resource en ligne].

….de même que la façon dont vous investissez

L'investissement durable ou responsable désigne les stratégies d'investissement qui prennent en compte les questions environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG) dans le cadre du processus décisionnel d'investissement.

Facteurs environnementaux : Impact sur l'environnement, ce qui peut comprendre l'utilisation de l'eau, la pollution, la gestion des déchets, l'efficacité énergétique, les émissions de gaz et les changements climatiques. Facteurs sociaux: Droits de la personne, santé et sécurité, conditions de travail des employés, impact sur la communauté, diversité, évolution démographique, modèles de consommation et réputation des actionnaires. Facteurs de gouvernance : Indépendance du conseil d'administration et diversité de ses membres, alignement des actionnaires et des dirigeants, rémunération, droits des actionnaires, transparence et divulgation, éthique ou culture des affaires.

Pour en savoir plus sur l'investissement durable, veuillez communiquer avec votre conseiller financier. Pour de plus amples renseignements sur nos compétences en matière d'investissement durable, visitez le site AGF.com.

