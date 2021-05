AGF Management : Préserver davantage pour épargner davantage

Aperçus des marchés

L'article ci-dessous concerne les investisseurs canadiens uniquement.

L'un des meilleurs moyens de maximiser votre épargne consiste à tirer parti des abris fiscaux.

Si vous détenez un placement à l'extérieur d'un régime à l'abri de l'impôt, vous devrez déclarer les revenus suivants dans le cadre de votre déclaration de revenus du Canada* :

distributions sous forme d'intérêts, de dividendes ou de gains en capital qui vous sont versés par tout fonds, y compris les montants réinvestis;

gains (ou pertes) réalisés lors de la vente ou du rachat de titres de votre fonds.

À l'inverse, les distributions versées par des fonds communs de placement détenus dans le cadre d'un régime à l'abri de l'impôt, comme un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), un régime enregistré d'épargne-études (REEE) ou un compte d'épargne libre d'impôt (CELI), ne font pas partie du revenu imposable tant qu'elles demeurent au sein du régime.

Toutefois, vous devez déclarer les fonds retirés d'un régime enregistré (à l'exception d'un CELI, car les cotisations sont versées en dollars après impôt), dans votre déclaration de revenus du Canada*.

Par exemple, imaginons que vous décidiez d'économiser 500 $ par mois. Peut-être rêvez-vous de fabuleuses vacances, d'une nouvelle voiture ou de rénover votre cuisine.

Cela fait-il vraiment une différence si vous placez votre argent dans un régime fiscalement avantageux, comme un CELI (compatible avec n'importe quel objectif financier)?

Le graphique ci-dessous illustre les données suivantes :

le placement d'un même montant (soit 500 $ par mois) dans le même instrument financier (placement hypothétique assorti d'un rendement annuel de 5 %);

la seule différence réside dans le fait que l'investisseur A opte pour un CELI, alors que l'investisseur B choisit un compte non enregistré.

Au bout d'un an, la différence ne semble pas flagrante, mais elle s'affirme à plus long terme.

Source : Placements AGF. Les rendements présentés sont hypothétiques et fournis à des fins d'illustration seulement. Ils ne représentent pas des rendements réels. Les calculs de ces rendements sont basés sur des hypothèses, y compris sur un placement de 500 $ effectué au début de chaque mois dans un instrument financier hypothétique, assorti d'un taux de rendement de 5 %. Sur ces 5 % de rendement, des distributions de 2 % sont versées (distributions composées à 50 % d'intérêts et à 50 % de gains en capital). Les intérêts sont imposés dans l'année où ils sont reçus, tandis que les gains en capital non réalisés sont imposés à la fin de la période de détention du placement. Un taux d'imposition marginal de 50 % s'applique aux intérêts, et de 25 % aux gains en capital; les distributions sont quant à elles réinvesties. Les taxes sont payées directement (et non par le biais de la vente de titres). Les frais liés aux opérations et les autres frais associés aux portefeuilles ne sont pas compris; ces frais et la fréquence implicite associés au rendement hypothétique peuvent différer de ce qui peut avoir été réalisé au moment observé, selon les conditions du marché. Ce rendement hypothétique est fourni à des fins d'illustration seulement; il ne correspond pas à des rendements antérieurs et il ne garantit pas les rendements futurs.

* Pour plus de détails sur le traitement fiscal d'un revenu reçu de fonds communs de placement canadiens par un particulier, consultez le document d'information RC4169 de l'Agence du revenu du Canada (ARC) intitulé « Le traitement fiscal des fonds communs de placement pour les particuliers ».



