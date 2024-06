TORONTO, 12 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Une assemblée extraordinaire des porteurs de titres du Groupe mondial Avantage fiscal AGF Limitée et des fonds mentionnés ci-dessous (autres que ceux des séries O, Q, W et FNB) s’est tenue le 12 juin 2024. Les fonds en question sont les suivants :



FONDS DE CROISSANCE AMÉRICAINE AGF

FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES CANADIENS AGF

FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN AGF

FONDS CANADIEN DE PETITES CAPITALISATIONS AGF

PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS ÉQUILIBRÉ AGF

PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS CONSERVATEUR AGF

PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS MONDIAL AGF

PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS CROISSANCE AGF

FONDS D’OBLIGATIONS DES MARCHÉS ÉMERGENTS AGF

FONDS DES MARCHÉS ÉMERGENTS AGF

FONDS DE REVENU D’ACTIONS AGF

FONDS D’ACTIONS EUROPÉENNES AGF

FONDS DE REVENU FIXE PLUS AGF

FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE AGF

FONDS D’OBLIGATIONS MONDIALES CONVERTIBLES AGF

FONDS D’OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS MONDIALES AGF

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES AGF

FONDS D’ACTIONS MONDIALES AGF

FONDS ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE MONDIAL AGF

FONDS D’ACTIFS RÉELS MONDIAUX AGF

FONDS SÉLECT MONDIAL AGF

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL AGF (AUPARAVANT, FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE AGF)

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ INVESTISSEMENT DURABLE AGF

FONDS D’ACTIONS MONDIALES CROISSANCE DURABLE AGF

FONDS MONDIAL DE RENDEMENT AGF

FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES NORD-AMÉRICAINS AGF

FONDS D’OBLIGATIONS À RENDEMENT GLOBAL AGF

FONDS É.-U. PETITE ET MOYENNE CAPITALISATION AGF

À la suite de l’assemblée extraordinaire des porteurs de titres, Placements AGF Inc. (« Placements AGF ») a annoncé aujourd’hui que les porteurs de titres ont approuvé une résolution visant l’adoption de frais d’administration annuels fixes, afin de remplacer certains frais d’exploitation liés à chaque série applicable des fonds.

Chacune des séries de chaque fonds, autres que les séries O, Q, W et FNB, paie actuellement des frais de gestion, des frais d’administration relatifs à la tenue des registres et des frais se rapportant aux services d’un agent de transfert (les « frais d’administration de l’agent de transfert »), de même que d’autres frais d’exploitation, qui constituent une grande partie du ratio des frais de gestion (le « RFG ») du fonds. Le RFG est exprimé en pourcentage annuel de la valeur liquidative totale du fonds. Les investisseurs ne paient pas directement les frais de gestion, les frais d’administration de l’agent de transfert et les frais d’exploitation, mais ces frais entraînent cependant des conséquences pour les investisseurs, car ils réduisent le rendement du fonds.

Par suite de la résolution, Placements AGF paiera dorénavant tous les frais d’exploitation (les « frais d’exploitation ») pour chacun des fonds, à l’exception de « certains frais liés aux fonds ». En échange, le fonds paiera des frais d’administration annuels établis selon un taux fixe (les « frais d’administration ») pour chaque série du fonds, et les frais d’administration de l’agent de transfert seront éliminés.

Les frais d’administration proposés devraient entrer en vigueur le 1er octobre 2024, ou autour de cette date, ou encore à une date ultérieure que Placements AGF pourrait juger plus appropriée.

