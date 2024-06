La Société de Gestion AGF Limitée est une société de gestion d'actifs diversifiée basée au Canada. La société fournit des solutions d'investissement à un éventail de clients, allant des investisseurs individuels et des conseillers financiers aux institutions, y compris les régimes de retraite, les régimes d'entreprise, les fonds souverains, les fonds de dotation et les fondations. Les filiales de la société offrent des services de gestion d'investissement pour les fonds communs de placement, les fonds négociés en bourse basés sur des facteurs, les institutions et les sociétés, les clients privés et l'accès aux marchés privés par l'intermédiaire de ses trois secteurs d'activité : Placements AGF, Patrimoine privé AGF et Capital privé AGF (Capital privé). Sa filiale en propriété exclusive, AGF CustomerFirst Inc. (AGFC), fournit des services d'administration aux fonds communs de placement AGF. La société détient également une participation dans AGFWave Asset Management Inc. (AGFWave), qui fournit des services et des produits de gestion d'actifs en Chine et en Corée du Sud.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds