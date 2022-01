Le 26 janvier 2022, La Société de Gestion AGF Limitée annoncera ses résultats financiers pour l'exercice 2021

TORONTO, 06 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le mercredi 26 janvier 2022, vers 8 h (heure de l’Est), La Société de Gestion AGF Limitée (TSX : AGF.B) annoncera ses résultats financiers pour l’exercice 2021. AGF tiendra une conférence téléphonique et une webémission pour discuter de ces résultats à 11 h (heure de l’Est), le jour même.



Kevin McCreadie, chef de la direction et chef des investissements, et Adrian Basaraba, vice-président principal et chef des finances, livreront leurs commentaires. Judy G. Goldring, présidente et chef de la distribution à l’échelle mondiale, participera également à la période de questions qui suivra, avec les analystes des investissements.

La webémission audio en direct et les documents d’appoint (en anglais seulement) seront disponibles dans la section « Relations avec les investisseurs » du site Web d’AGF à www.agf.com ou à https://edge.media-server.com/mmc/p/js6kjke3 (en anglais seulement). Vous pourrez aussi y accéder en composant sans frais en Amérique du Nord le 1-800-708-4540 (code d’accès : 50263502).

La discussion et les documents d’appoint seront archivés et accessibles à partir du même lien que la webémission dans les 24 heures qui suivront la conférence téléphonique.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l’excellence en matière de gestion de placements par l’entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d’investissement d’AGF s’étend à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu’aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 43 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus de 700 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

