Vue d'ensemble : Élections canadiennes et marchés boursiers

Correlation is not causation, but there's something about connecting the dots between political leaders and equity La « corrélation » ne suppose pas une « causalité », mais de nombreux investisseurs trouvent encore intriguant de faire des liens entre les dirigeants politiques et les marchés boursiers, même si l'exercice ne s'avère pas toujours concluant. Puisque les Canadiens se rendront aux urnes le 20 septembre, voici cinq aspects à examiner pour décortiquer les mandats des premiers ministres qui se sont succédés depuis 1968, dans l'optique de l'indice composé S&P/TSX, le principal indice boursier de référence au pays.

Rendement selon le parti au pouvoir

Depuis que Pierre Elliot Trudeau a été élu premier ministre pour la première fois, il y a plus de 50 ans, le Canada a connu 16 élections fédérales. Sur ce nombre, huit des dix mandats exercés par des premiers ministres libéraux ont été accompagnés de rendements positifs du TSX, alors que de tels résultats ont été observés pendant quatre sur six des mandats conservateurs*.

* Le Parti conservateur du Canada a été formé en 2003, à partir de multiples partis notamment l'ancien Parti progressiste-conservateur du Canada qui existait de 1942 à 2003. Aux fins du présent document, le terme « conservateur » désigne l'un ou l'autre de ces deux partis.

Qui dit que les marchés n'aiment pas les gouvernements minoritaires?

Depuis 1968, trois premiers ministres ont été élus au moins trois fois, mais quand on examine les rendements sur les marchés boursiers, sur les périodes au cours desquelles ils étaient au pouvoir, on constate des conditions difficiles en parallèle avec deux de ces troisièmes mandats.

La troisième fois n'est pas toujours la bonne

Un mandat? Aucun problème.

Sur les 50 dernières années, Joe Clark et Paul Martin sont les seuls élus à avoir exercé les fonctions de premier ministre pendant un mandat. Il s'avère également que leurs deux mandats non renouvelés correspondent aux meilleurs rendements du TSX, pendant la même durée.

Disons que ça s'équivaut

Le besoin de faire des comparaisons avec les États-Unis s'inscrit dans l'identité canadienne, mais dans le présent contexte, il n'y a pas lieu de parler d'un complexe de supériorité ou d'infériorité. En fait, pour chacun des mandats de premiers ministres élus associés à la surperformance du TSX, par rapport à l'indice S&P 500, on en trouve un autre qui coïncide avec la sous-performance du principal indice de référence du Canada, contre l'indice homologue américain.

Source : Toutes les données de rendement proviennent de l'étude spéciale de la Financière Banque Nationale, Taking stock: The equity market record of Canada's PMs, publiée le 18 août 2021 (en anglais seulement). Les résultats de l'indice composé S&P/TSX mentionnés dans cette étude sont annualisés et basés sur les dates des élections fédérales canadiennes, qui diffèrent des dates d'assermentation marquant le changement de parti au pouvoir. Les calculs en lien avec le mandat actuel du premier ministre Justin Trudeau ont été effectués avant la date de publication de l'étude spéciale de la Financière Banque Nationale.

