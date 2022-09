Agfa Gevaert : décroche cinq prix aux Pinnacle Product Awards

Agfa-Gevaert annonce avoir établi un record en décrochant cinq prix pour ses solutions d'impression à jet d'encre à l'occasion des 'Pinnacle Product Awards', remis par la Printing United Alliance, une structure qui regroupe les professionnels de l'industrie de l'impression et des arts graphiques.



Les 'Pinnacle Product Awards' récompensent les produits qui améliorent ou font progresser l'industrie de l'impression 'avec des contributions exceptionnelles en matière de qualité, de capacité et de productivité'.



' Le fait que nous ayons surpassé nos concurrents dans toutes les principales catégories d'impression dans lesquelles nous évoluons témoigne de notre engagement à fournir une technologie innovante avec des performances et une fiabilité supérieures aux fournisseurs de services d'impression', a déclaré Vincent Wille, président de Digital Print and Chemicals chez Agfa.



Les produits Agfa suivants ont été mis à l'honneur: Avinci CX3200 (catégorie sublimation thermique sur textile), Jeti Tauro H3300 UHS LED (catégorie UV hybride / production à plat à haut volume), Jeti Tauro H3300 UHS LED avec MRTR et caméra rétroéclairée (catégorie équipement d'automatisation), Vernis LED Jeti Tauro H3300 HS -(catégorie hybride UV/latex) et Jeti Tauro H2500 LED + Light Black (catégorie Hybride UV/latex).







