Agfa-Gevaert : en perte nette après la cession de l'offset

Agfa-Gevaert a fait état mardi d'une perte nette de 66 millions d'euros au titre du premier trimestre suite à la prise en compte de l'impact de la cession de sa division d'impression professionnelle ('offset').



Le groupe industriel belge, qui a finalisé l'opération le mois dernier, s'est dit pour le reste 'satisfait' de ses performances sur les trois premiers mois de l'année, notamment concernant ses principaux moteurs de croissance dans l'impression numérique et la chimie.



Agfa, autrefois connu pour ses activités dans la photographie et la VHS, a de nouveau mis en avant le potentiel de sa technologie de membranes Zirfon pour la production d'hydrogène vert, une activité dont le chiffre d'affaires sur le premier trimestre a déjà dépassé celui réalisé en 2022.



Au total, son chiffre d'affaires trimestriel s'est accru de 7,2% à 270 millions d'euros pour un Ebitda ajusté qui a presque doublé, à 13 millions d'euros.



Dans son communiqué, le groupe a réitéré son objectif d'un redressement de sa rentabilité au cours de l'exercice 2023 en comparaison de 2022, une prévision qui était accueillie sans à la Bourse de Bruxelles, où le titre lâchait 3,4% à la mi-journée.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.