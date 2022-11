Agfa-Gevaert : prudence pour les mois à venir, le titre chute

L'action du groupe belge Agfa-Gevaert s'inscrivait en net repli mercredi à la Bourse de Bruxelles, le spécialiste de technologies d'image pâtissant de ses perspectives maussades dévoilées un peu plus tôt dans la matinée.



Le groupe, qui fabrique des systèmes d'imagerie pour les secteurs de l'impression et de la santé, a annoncé vendredi que résultats au cours des mois à venir continueraient de pâtir de l'inflation, des difficultés logistiques, des confinements en Chine et de l'incertitude géopolitique et économique.



'Si l'inflation en termes de coûts des matières premières commence à s'apaiser, l'inflation salariale devrait, elle, rester un motif de préoccupation dans un futur proche', prévient-il dans un communiqué.



Agfa, autrefois connu pour ses activités dans la photographie, a par ailleurs dévoilé un bénéfice opérationnel récurrent (Ebitda) en hausse de 8% à 23 millions d'euros au titre du troisième trimestre.



Grâce à la révision à la hausse de ses prix de vente, sa marge opérationnelle ajustée s'est maintenue à 4,9% du chiffre d'affaires.



A 15h45, l'action chutait de 4,3% tandis que l'indice phare de la Bourse de Bruxelles reculait de 1%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.