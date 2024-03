AGI Infra Limited est une société basée en Inde, engagée dans le développement de projets résidentiels et commerciaux. La société propose divers projets résidentiels et commerciaux, avec une gamme de produits allant des logements abordables aux catégories moyennes et supérieures, y compris des appartements, des penthouses, des parcelles et des villas indépendantes, ainsi que des développements commerciaux, y compris des bureaux et des espaces de vente au détail. La société est engagée dans l'exécution de ses projets résidentiels à Jalandhar. Elle est également diversifiée dans les secteurs de l'hôtellerie et de l'éducation. Outre ses propres projets, la société est également impliquée dans divers autres projets de construction, tels que la construction d'universités, d'hôpitaux, d'écoles, de centres commerciaux, d'auditoriums, d'hôtels, de bâtiments industriels, de papeteries et autres. Ses projets comprennent AGI Business Centre, AGI Pride, Jalandhar Hights, Jalandhar Hights-Ii, Jalandhar Hights-III, AGI SKY Garden, AGI Iconic, AGI Maxima, AGI Palace et AGI Smart Homes.

Secteur Développement et opérations immobilières