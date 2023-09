Agile Content SA est une société basée en Espagne dont l'activité principale est la fourniture de services de technologie de l'information (TI). La société se concentre sur le développement, la distribution et la promotion de plateformes informatiques utilisées dans la production et l'édition de contenus audiovisuels, en ligne et numériques, ainsi que dans la fourniture de services de gestion de contenu Web (WCM). Sa gamme de solutions comprend des services et des outils pour la gestion des ressources d'audience, des systèmes éditoriaux multimédias, des systèmes de publication intelligents, des systèmes de diffusion intelligents et une expérience de média riche, entre autres. La société compte parmi ses clients le groupe RBS, RTVE, el Periodico, Estadao et el Universal, entre autres. En outre, la société est présente dans plusieurs régions, telles que l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie.

Secteur Services et conseils en informatique