AGILE GROUP HOLDINGS LIMITED, anciennement Agile Property Holdings Limited, est une société holding d'investissement principalement engagée dans le développement immobilier en République populaire de Chine (RPC). La société exerce ses activités dans quatre secteurs : Développement immobilier, Gestion immobilière, Exploitation hôtelière et Investissement immobilier. Les filiales de la société comprennent Agile Property Land Co., Ltd, Zhongshan Agile Majestic Garden Real Estate Co., Ltd et Guangzhou Panyu Agile Realty Development Co., Ltd. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société est également engagée dans le conseil en gestion.

Secteur Développement et opérations immobilières