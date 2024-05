Agilent Technologies, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'instruments de mesure destinés notamment aux secteurs des communications, de l'électronique, des sciences de la vie et de la chimie. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 familles de produits : - instruments de mesure électroniques ; - instruments de mesure bio-analytiques : destinés à identifier, quantifier et analyser les propriétés physiques et biologiques des substances et des produits ; - instruments de mesure pour semi-conducteurs. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (73,9%) et de services (26,1%). La répartition géographique du CA est la suivante : États-Unis (40%), Chine (34,3%) et autres (25,7%).

Secteur Equipement et technologie médicale avancés