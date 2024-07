Agilent Technologies Inc. a annoncé la sortie de son nouveau système ProteoAnalyzer, en plus des mises à jour de produits existants, lors du Singapore Cell and Gene Therapy Pan Asia Summit (SCGT). La nouvelle plate-forme d'analyse des protéines d'Agilent, une solution automatisée d'électrophorèse capillaire parallèle (CE), combine une analyse rapide et à haute résolution avec une consommation minimale d'échantillons. Les chercheurs peuvent ainsi examiner des mélanges complexes de protéines, ce qui leur permet de faire des découvertes plus rapides dans les domaines de la pharmacie, de la biopharmacie et des ingrédients alimentaires issus de la bio-ingénierie.

Les entreprises pharmaceutiques et biopharmaceutiques utilisent de plus en plus les solutions d'EC pour améliorer le développement de protéines présentant un intérêt thérapeutique potentiel. Pour ce faire, le ProteoAnalyzer d'Agilent comprend des flux de contrôle de qualité faciles à utiliser pour évaluer la taille et la pureté des protéines telles que les anticorps et les enzymes, ainsi que d'autres protéines d'intérêt. Outre le lancement du ProteoAnalyzer, Agilent a également annoncé une mise à jour de sa gamme de cytomètres de flux au SCGT.

La société a lancé le nouveau NovoCyte Opteon avec des solutions conçues pour révolutionner la recherche sur l'analyse cellulaire, avec jusqu'à 5 lasers et 73 détecteurs.