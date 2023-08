AgileThought, Inc. est un fournisseur de solutions technologiques numériques agiles sur le marché nord-américain utilisant la livraison onshore et nearshore. La société aide ses clients à améliorer leurs solutions en utilisant les outils et les méthodologies DevOps. Elle propose des services de transformation numérique onshore et nearshore qui incluent le conseil, la conception et l'expérience utilisateur, le développement d'applications d'entreprise personnalisées, DevOps, le cloud computing, le mobile, la gestion des données, l'analyse avancée et l'expertise en automatisation. La société crée des cadres et des solutions personnalisés tout au long des parcours de transformation numérique des clients. En s'appuyant sur son AgileThought Scaled Framework, la société fournit des solutions logicielles de niveau entreprise. Elle propose des services de conseil stratégique, de livraison numérique et d'opérations numériques. Elle propose des accélérateurs pour la gestion des produits, qui comprennent AgileIgnite et DevOpsIgnite. Ses capacités en matière de services bancaires numériques mobiles comprennent, entre autres, les plateformes omnicanales, les paiements numériques et la biométrie.

Secteur Services et conseils en informatique