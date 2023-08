Agiliti, Inc. est une société de gestion et de services d'équipements médicaux. La société offre des solutions à travers trois lignes de service principales : Services gérés sur site, Services d'ingénierie clinique et Solutions d'équipement. Les services gérés sur site sont des programmes complets qui assument l'entière responsabilité de la gestion, du retraitement et de la logistique de l'équipement médical dans les établissements individuels et les IDN, avec l'avantage supplémentaire d'améliorer l'utilisation de l'équipement et de libérer du temps pour les soins aux patients. Clinical Engineering Services fournit des solutions de maintenance, de réparation et de remédiation pour les équipements médicaux, y compris les équipements biomédicaux généraux et les équipements d'imagerie diagnostique, par le biais d'offres complémentaires et externalisées. Ses solutions d'équipement fournissent principalement des équipements biomédicaux généraux, spécialisés et chirurgicaux en complément, en cas de besoin et en location au cas par cas aux hôpitaux de soins aigus, aux réseaux de prestation intégrés des systèmes de santé et aux fournisseurs de sites alternatifs aux États-Unis.