L'acquéreur koweïtien augmente sa participation dans John Menzies en vue d'un rachat.

Le prétendant koweïtien a déclaré avoir acheté une autre participation de 5,8 % dans John Menzies à 605 pence par action.

NAS est devenu jeudi le premier actionnaire de John Menzies, une semaine après que l'entreprise de 188 ans basée à Édimbourg ait rejeté une proposition inférieure.

En vertu de la réglementation britannique, les offres futures de NAS concernant la société cotée à Londres doivent être supérieures à 605 pence par action.

Unité de la société koweïtienne Agility Public Warehousing Co, NAS a jusqu'au 9 mars pour décider de présenter une autre offre pour la société britannique ou de se retirer. Menzies, l'un des plus grands fournisseurs de services de ravitaillement en carburant, de manutention au sol et de maintenance, présent dans quelque 37 pays, a déclaré jeudi qu'il n'avait pas reçu d'autre offre de NAS.

(1 dollar = 0,7360 livre)