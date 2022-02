La NAS du Koweït déclare que l'offre rejetée pour le poste de John Menzies au Royaume-Uni est "complète et équitable".

La déclaration de NAS, une unité de la société koweïtienne Agility Public Warehousing Co, intervient quelques jours après que John Menzies a refusé la proposition, estimant qu'elle sous-évaluait la société cotée à Londres et la qualifiant de "très opportuniste".

NAS a déclaré que son offre de 510 pence par action constituait une "occasion unique pour les actionnaires de John Menzies de réaliser leur investissement en espèces à court terme", ajoutant que la direction de John Menzies ne s'était pas "engagée de manière significative" avec eux.

"En tant qu'opérateurs nous-mêmes, nous voyons également un secteur confronté à un certain nombre de défis et une entreprise qui n'a pas le bilan nécessaire pour prospérer", a déclaré Hassan El-Houry, directeur général de NAS.

John Menzies n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

John Menzies, qui figure parmi les plus grands fournisseurs de services de ravitaillement en carburant, de manutention au sol et de maintenance au niveau mondial, avait subi de lourdes pertes en 2020, mais a depuis regagné du terrain grâce à des contrôles de coûts et des restructurations.

L'action de la société était en baisse de 5% à 458 pence à 08h37 GMT.

NAS a déclaré lundi qu'elle avait de nouveau cherché à parler avec le conseil d'administration de John Menzies et qu'elle s'engagerait simultanément avec les actionnaires de la société britannique.

(1 $ = 0,7389 livre)